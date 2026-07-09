В рамках саммита НАТО 2026 состоялся «Круглый стол по сотрудничеству в области оборонной промышленности между Турцией и США», организованный Турецко-американским деловым советом

Турецкая оборонная компания CANiK внесла свой вклад в развитие отношений между Турцией и США на саммите НАТО В рамках саммита НАТО 2026 состоялся «Круглый стол по сотрудничеству в области оборонной промышленности между Турцией и США», организованный Турецко-американским деловым советом

Компания CANiK, выступив спонсором «Круглого стола» по сотрудничеству в области оборонной промышленности между Турцией и США, организованного в рамках саммита НАТО, внесла свой вклад в развитие сотрудничества в этой сфере между двумя странами.



Согласно заявлению компании, в рамках саммита НАТО 2026 состоялся «Круглый стол по сотрудничеству в области оборонной промышленности между Турцией и США», организованный Турецко-американским деловым советом (TAİK).



На встрече, организованной с целью развития стратегического партнерства между странами в сфере оборонной промышленности, глобальный оборонный бренд CANiK, входящий в состав Samsun Yurt Savunma (SYS Group), вошел в число спонсоров.



На встрече, в которой приняли участие представители государственных учреждений обеих стран, компаний оборонной промышленности и ведущие руководители отрасли, стороны обсудили модели совместного производства, обмен технологиями, укрепление критически важных цепочек поставок, возможности взаимных инвестиций и долгосрочное промышленное сотрудничество.

С вступительными речами на встрече выступили заместитель министра обороны США Майкл П. Даффи и заместитель министра национальной обороны Салих Айхан.



В своих выступлениях Даффи и Айхан подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Турцией и США в области оборонной промышленности, расширения возможностей совместного производства и укрепления промышленной инфраструктуры, способствующей укреплению сдерживающего потенциала НАТО.



В ходе саммита НАТО среди наиболее важных вопросов повестки дня фигурировали создание устойчивых цепочек поставок, увеличение производственных мощностей, производство боеприпасов, обмен передовыми технологиями и промышленная интеграция между странами-союзниками, а компания CANiK, благодаря своим высоким производственным мощностям, ассортименту продукции, эффективно противостоящей современным угрозам, а также производственной инфраструктуре в Турции, США и Великобритании, была представлена на саммите в качестве одного из ключевых участников реализации этой концепции.



Являясь важной частью оборонной экосистемы НАТО благодаря системам вооружения лёгкого и среднего калибра, решениям по интеграции дистанционно управляемых роботов, системам слежения за целями на основе искусственного интеллекта с интегрированными радарами, а также услугам по послепродажному обучению и техническому обслуживанию, компания CANiK, располагая 7 производственными предприятиями в Турции, США и Великобритании, охватывающими три континента, продолжает вносить стратегический вклад в оборонный потенциал стран НАТО и союзников, их промышленный производственный потенциал и обеспечение непрерывности поставок.

Благодаря указанным производственным мощностям SYS Group продолжает поставлять высокотехнологичные оборонные решения во многие страны-союзники по всему миру, в первую очередь в страны НАТО.



Генеральный директор (CEO) компании CANiK Чахит Утку Арал, чьи комментарии приводятся в заявлении, в своей оценке встречи отметил, что саммит НАТО является одной из важнейших международных платформ, на которой формируется не только политика безопасности, но и будущее совместного производства, технологических разработок и промышленного сотрудничества в оборонной промышленности.



Подчеркнув, что оборонная и авиационная промышленность являются самой прочной опорой экономического и стратегического сотрудничества между Турцией и США, Арал отметил следующее:



«Цель по увеличению объема торговли, который сегодня составляет около 42 миллиардов долларов, до 100 миллиардов долларов является совместным видением, сформулированным лидерами обеих стран. Эта цель является реалистичной и может быть достигнута благодаря объединению технологического потенциала США и масштабных конкурентоспособных производственных мощностей Турции. В частности, с учетом растущих потребностей НАТО в области обороны и подхода к созданию устойчивых цепочек поставок, промышленная инфраструктура обеих стран обладает важными взаимодополняющими преимуществами. Благодаря дальнейшему укреплению взаимного доверия и стратегического сотрудничества оборонные промышленности Турции и США будут вносить более значительный вклад не только в развитие обеих стран, но и в общую архитектуру безопасности НАТО».