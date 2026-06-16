Турецкая бронетехника выходит на европейский рынок В рамках достигнутого соглашения производство планируется наладить в Европе, сохранив за Турцией все лицензии

В турецкой оборонной промышленности запускается новое совместное предприятие, которое может открыть двери европейского рынка для бронетехники наземного базирования, производимой в Турции.

Компания FNSS в рамках выставки Eurosatory 2026, проходящей в Париже, подписала рамочное соглашение о создании совместного предприятия со словацкой группой CSG.

В процессе этого сотрудничества планируется выход на европейский рынок с танком CFL-120 KARPAT, который был представлен в мае на выставке IDEB 2026 в Словакии.

KARPAT разработан как бронированная машина среднего класса с высокой огневой мощью. Платформа создана на базе KAPLAN MT, произведенной FNSS и поставленной армии Индонезии, с интеграцией 120-миллиметровой башни Leonardo. Таким образом, была реализована интеграция, отвечающая современным требованиям и объединяющая на одной платформе защищенность, мобильность и огневую мощь, полностью соответствующую потребностям пользователей.

Совместное предприятие с CSG нацелено на перенос глобальной роли FNSS в Европу и экспорт продукции в западные страны. CFL-120 KARPAT станет первым примером и флагманом этого сотрудничества. В ближайшей перспективе предполагается продвижение на европейский рынок и других платформ и технологий FNSS. Важными элементами этой стратегии станут локальные партнерства, передача технологий и долгосрочные модели сотрудничества.

Гендиректор и член совета директоров FNSS Селим Байбаш в беседе с «Анадолу» рассказал, что Eurosatory в этом году имеет для компании значение, выходящее за рамки обычной выставки, поскольку на ней было подписано важное соглашение о сотрудничестве.

«Мы объединили силы с важной европейской группой. Будем вместе участвовать в программах в Европе. На стенд нашего нового партнера мы приехали с очень ценной для нас и важной платформой — средним танком KARPAT-120. Эта машина вызвала большой интерес. Надеемся, что в рамках будущих программ в Европе наша машина войдет в арсенал ведущих европейских членов НАТО», - отметил Байбаш, говоря о сотрудничестве с группой CSG.

По словам Байбаша, в европейской оборонной промышленности существует потребность в наращивании производственных мощностей и технологический дефицит.

«Европейская оборонная промышленность может многому научиться у турецкой оборонной промышленности, которая стала лидером в этой сфере. В то же время в Европе есть потребность в мощностях и технологический разрыв. Европейское сообщество долгие годы жило в условиях мира. Мы же за эти годы проделали большой путь в развитии оборонной промышленности, что является одним из важнейших направлений политики нашей страны», - сказал он.

Байбаш подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству компания сможет участвовать в европейских программах с учетом требуемого уровня локализации производства.

«Перед нами стоят важные программы и значимые цели. Мы хотим обеспечить производство в Европе наших машин, которые годами использовались славными Вооруженными силами Турции в боевых условиях, успешно представляли нашу страну во всех программах и учениях НАТО, а также добиться их включения в арсеналы европейских армий. Мы хотим, чтобы они воспользовались нашим опытом, нашими мощностями, инженерными возможностями и технологическим превосходством. И, конечно, мы хотим стать важным участником и внести существенный вклад в оборонно-промышленный и экспортный рывок, сформированный под руководством Управления оборонной промышленности и Администрации президента», - заявил Байбаш.

Рассказывая о механизме партнерства, Байбаш отметил, что инженерные компетенции FNSS сосредоточены в научно-исследовательском центре компании в Анкаре, а права на проектирование и лицензии останутся у FNSS.

«В рамках этого соглашения мы планируем наладить производство в Европе при условии, что все возможности в сфере проектирования и НИОКР, проектные компетенции, а также все лицензии останутся у нас. С разрешения нашего Министерства национальной обороны и Управления оборонной промышленности мы хотим производить в Европе часть лицензированных машин, лицензии на которые принадлежат нам, в зависимости от потребностей европейских программ. По сути, мы выстроили модель, при которой технологии будут от нас, а часть производства - из Европы», - сказал он.

Байбаш подчеркнул, что участие FNSS в Eurosatory с платформой KAPLAN MT не было случайным.

«В европейских программах сейчас все чаще отдается предпочтение более компактным машинам с высокой мобильностью и полезной грузоподъемностью. Средний танк KAPLAN является очень важным примером такого подхода. На нем установлена 120-миллиметровая пушка. В этом смысле это машина, способная выполнять задачи, которые в Европе обычно решают более тяжелые платформы. Как известно, для Европы важны вопросы транспортировки, мобильности и логистики техники в районы, где она необходима. Наша машина благодаря своей массе и мобильности отвечает этим требованиям. Думаю, именно поэтому она вызывает интерес. У нас есть программы, на которые мы ориентируемся в этом направлении», - отметил он.

Байбаш выразил надежду, что сотрудничество принесет положительные результаты для компании, группы и турецкой оборонной промышленности в целом, а также позволит достичь значительных экспортных показателей.