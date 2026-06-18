Трамп заявил, что Apple будет сотрудничать с Intel в области разработки и производства микросхем в США По словам президента, Илон Маск согласился построить TerraFab — крупнейший в мире завод по производству чипов, разработанный совместно с технологической командой Intel

Президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Apple согласилась сотрудничать с Intel с целью разработки и производства своих микросхем в Америке.

В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Технологии, которым доверяет весь мир, были изобретены в Америке. Глупые президенты не оценили ценность нашей экономики и позволили Тайваню и другим странам украсть наши заводы по производству полупроводников. Они забыли защищать нашу промышленность с помощью таможенных пошлин», — отметил он.

Отметив, что, вступив в должность во второй раз, он понял необходимость возвращения полупроводниковой промышленности в США, Трамп подчеркнул, что чипы разрабатываются, но их также необходимо производить.

«Поэтому я решил помочь Intel, потому что мы должны разрабатывать и производить наши чипы именно здесь, в Америке. Сначала мы помогли прийти компании Nvidia, и она согласилась производить свои чипы первого уровня совместно с Intel. Затем Илон (Маск) согласился построить TerraFab — крупнейший в мире завод по производству чипов, разработанный совместно с технологической командой Intel. И, наконец, Apple также согласилась сотрудничать с Intel для разработки и производства своих чипов в Америке», — отметил он.

Напомнив, что они решили помочь Intel в обмен на 10 % акций компании, Трамп добавил, что на момент предложения стоимость компании составляла около 100 миллиардов долларов, а сейчас она превысила 600 миллиардов долларов.