Таджикистан предложил странам ШОС создать единые механизмы регулирования ИИ

Таджикистан представил инициативы в сфере информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта на Пятом заседании министров ИКТ государств - членов Шанхайская организация сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана на своей странице в Facebook.

Директор ведомства Хуршед Мирзов ходе выступления отметил, что Стратегия развития искусственного интеллекта до 2040 года стала первым стратегическим документом подобного уровня в регионе Центральной Азии.

В документе предусмотрено внедрение технологий ИИ в сферах государственного управления, здравоохранения, сельского хозяйства, экологии и информационной безопасности.

Таджикская сторона также представила работу IT Park Dushanbe, который позиционируется как площадка для развития стартапов и технологических компаний. Власти страны заявили, что для резидентов парка созданы налоговые и таможенные льготы, современная инфраструктура и образовательные программы для молодых специалистов.

В ходе заседания Душанбе предложил странам ШОС рассмотреть создание реестра лучших практик в сфере ИКТ и искусственного интеллекта, разработку согласованной правовой базы по регулированию ИИ, а также развитие цифровой связанности и обмена данными между центрами обработки данных.

В Таджикистане подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере цифровизации и инновационных технологий и призвали страны организации поддержать предложенные инициативы.

В рамках заседания также состоялся Международный форум по искусственному интеллекту. Мирзов отметил, что искусственный интеллект становится одним из ключевых направлений развития цифровой экономики и способен существенно повысить эффективность государственного управления и снизить операционные издержки к 2030 году.

Также он подчеркнул, что по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии».

Документ предусматривает создание Регионального центра искусственного интеллекта в Душанбе, который займется координацией совместных программ по внедрению ИИ-технологий в странах Центральной Азии.