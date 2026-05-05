Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Суд признал мессенджер виновным в неудалении запрещенного в России контента

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей» - огласил решение судья.

Суд признал мессенджер виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

21 апреля Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации, тогда как 23 марта мессенджер был оштрафован еще на 10,5 млн рублей.

За последний год сумма штрафов, назначенных компании, приблизилась к 80 млн рублей, большинство из них связаны с неудалением запрещенного контента.

10 февраля Роскомнадзор заявил,что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».