Суд в Индии признал «обоснованным» временное ограничение доступа к Telegram Высокий суд Дели отклонил жалобу Telegram на блокировку мессенджера в Индии

Верховный суд Индии признал обоснованным временное ограничение доступа к созданной российским предпринимателем Павлом Дуровым социальной сети Telegram, введенное властями страны из-за возможной утечки экзаменационных материалов.

Как сообщает газета India Today, Высокий суд Дели рассмотрел апелляцию Telegram, оспаривающую указанное решение.

Суд постановил, что у индийских властей были «обоснованные» причины для принятия данной меры, и признал ее «соразмерной», оставив ограничение в силе.

Что произошло

В мае в Индии прошел вступительный экзамен в медицинские вузы, который был отменен после сообщений об утечке вопросов. Повторное тестирование назначено на 21 июня.

16 июня власти Индии ввели ограничение доступа к Telegram, ссылаясь на опасения, что платформа может быть использована для распространения экзаменационных материалов и способствовать списыванию.

Первый экзамен состоялся 3 мая более чем в 5 тысячах центров по всей стране, в нем приняли участие 2,28 млн абитуриентов. В рамках расследования инцидента были задержаны десятки человек.

В то же время пользователи интернета и правозащитники указали на более системные проблемы с коррупцией в системе проведения экзаменов, назвав данный шаг властей «временным решением».

