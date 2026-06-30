Первый iPhone поступил в продажу в 2007 году, положив начало эпохе «умных устройств»

Спустя 19 лет после выхода первого iPhone: как смартфон Apple изменил мир Первый iPhone поступил в продажу в 2007 году, положив начало эпохе «умных устройств»

Прошло ровно 19 лет со дня старта продаж первого iPhone — легендарное устройство поступило в продажу в США 29 июня 2007 года. Дебютный смартфон, представленный Стивом Джобсом за полгода до этого, полностью изменил индустрию технологий

Открытия двери магазинов Apple в 2007 году люди ждали днями, установив спальные мешки, складные стулья прямо на тротуарах.

Очереди за первым iPhone растянулись на целые кварталы по всей территории Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Чикаго.

Спустя девятнадцать лет влияние iPhone трудно переоценить. По оценкам отраслевых экспертов, Apple продала более 2,3 млрд единиц iPhone с момента его запуска. Устройство, за которым люди выстраивались в очереди, — гаджет стоимостью 499 или 599 долларов, без App Store, без 3G и с двухмегапиксельной камерой — помогло изменить жизнь миллиардов людей.

Революционный продукт

Генеральный директор Apple Стив Джобс представил устройство ранее в том же году, 9 января 2007 года, на конференции Macworld в Сан-Франциско. «Время от времени появляется революционный продукт, который все меняет», — сказал он аудитории.

На легендарной презентации Стив Джобс назвал это устройство комбинацией трех продуктов: широкоэкранного iPod с сенсорным управлением, революционного мобильного телефона и передового устройства для интернет-связи.

Первый iPhone (также известный как iPhone 2G), представленный в 2007 году, стал революцией благодаря 3,5-дюймовому мультитач-экрану и отсутствию физической клавиатуры. Он работал на первой мобильной операционной системе Apple, которая тогда базировалась на архитектуре настольной OS X. Эта презентация сегодня широко признана одним из самых значимых запусков продуктов в истории технологий.

Чтобы понять, что изменил iPhone, полезно вспомнить, что существовало до него. В 2007 году на рынке мобильных телефонов безоговорочно лидировали Nokia, BlackBerry и Motorola. Одна только Nokia обеспечивала более 50% мировых продаж мобильных телефонов. Ее операционная система Symbian с иерархическими меню и физическими кнопками была самой популярной смартфонной платформой в мире до начала 2010-х годов.

BlackBerry первой создала технологию, при которой письма доставлялись на устройство мгновенно, без необходимости вручную проверять почтовый ящик. Это освободило бизнес-пользователей от привязки к офисным компьютерам. Физическая QWERTY-клавиатура в сочетании с удобным трекболом или оптическим трекпадом позволяла быстро и комфортно набирать деловые сообщения одной рукой прямо на ходу. В 2009 году компания контролировала около 20% мирового рынка смартфонов.

К 2013 году доля Nokia на рынке смартфонов упала до менее чем 5%, а в 2016 году BlackBerry прекратила собственное производство устройств.

Волновой эффект

Последствия запуска iPhone вышли далеко за пределы рынка телефонов. Модель App Store, которую Apple представила в 2008 году, создала совершенно новую индустрию. Сейчас количество приложений исчисляется миллионами в Apple App Store и Google Play Store вместе взятых, охватывая сферы здравоохранения, финансов, навигации, развлечений, образования и работы.

Сегодня миллиарды людей полагаются на смартфоны для повседневных услуг и общения. Выпуск оригинального iPhone в 2007 году положил начало революции, превратив камеру из специализированного устройства для отпуска в удобный повседневный инструмент всегда под рукой. Это навсегда изменило потребительскую фотографию и привело к тектоническим сдвигам в индустрии.

Развитие мобильного интернета кардинально изменило медиаландшафт: повсеместный доступ к сети сделал информацию моментальной, из-за чего печатные СМИ практически потеряли свою актуальность, а рекламный рынок перешел от массовых охватов к точному таргетингу на основе данных о поведении пользователей.

Смартфоны стали универсальными инструментами, которые кардинально упростили повседневную жизнь, работу и общение. Однако их повсеместное использование закономерно привело к серьезным социальным и этическим вызовам.

По данным GSMA Intelligence, отслеживающей состояние глобальной мобильной индустрии, в мире насчитывается 5,8 млрд уникальных абонентов мобильной связи — около 70% населения планеты. Китай, Индия и Соединенные Штаты занимают первое место по количеству абонентов мобильной связи со смартфонами.