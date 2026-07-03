BBC сообщила Instagram об одном из таких рекламных объявлений, однако платформа ответила, что оно «не нарушает правила сообщества»

СМИ: Инстаграм распространяет в Индии рекламу с материалами о сексуальной эксплуатации детей BBC сообщила Instagram об одном из таких рекламных объявлений, однако платформа ответила, что оно «не нарушает правила сообщества»

Instagram публикует в Индии платную рекламу, содержащую материалы о сексуальной эксплуатации детей. Об этом говорится в материале BBC.

Согласно расследованию BBC, в видеороликах, распространяемых в Индии, используются формулировки, связанные с сексуальной эксплуатацией детей. Пользователей направляют в Telegram-каналы, где они могут приобрести подобные материалы по цене от 99 рупий, или около 1,04 доллара.

После того как BBC заметила, что платформа продвигает сексуализированный контент или материалы с сексуальным подтекстом даже тем пользователям, которые не искали подобные материалы, редакция создала в Instagram фейковый аккаунт.

В течение недели Instagram начал показывать этим фейковым аккаунтам, не публиковавшим никакого сексуального контента, видеоролики и материалы сексуального характера.

Позже этим же аккаунтам начали демонстрироваться рекламные объявления с ссылками на Telegram-каналы, содержащие материалы о сексуальной эксплуатации детей.

В материале отмечается, что реклама в Instagram может публиковаться только после одобрения платформой. BBC сообщила Instagram об одном из таких рекламных объявлений, однако платформа ответила, что оно «не нарушает правила сообщества».

После этого BBC передала информацию о соответствующих объявлениях компании Meta. В Meta заявили, что заблокировали часть рекламы и приостановили действие аккаунтов, которые ее распространяли.

Telegram, в свою очередь, сообщил, что в 2026 году закрыл 274 тыс. групп и каналов за распространение материалов о сексуальной эксплуатации детей.