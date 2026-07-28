Интеграция расширяет возможности самолета в области разведки, наблюдения, обнаружения целей, сопровождения и целеуказания

Систему ASELFLIR-500 турецкой ASELSAN интегрировали в самолет Mwari южноафриканского производства Интеграция расширяет возможности самолета в области разведки, наблюдения, обнаружения целей, сопровождения и целеуказания

Электрооптическая система разведки, наблюдения и целеуказания ASELFLIR-500, разработанная турецкой компанией ASELSAN, интегрирована в самолет Mwari южноафриканского производства.

Согласно информации, полученной корреспондентом «Анадолу» от ASELSAN, завершен процесс интеграции ASELFLIR-500 с самолетом Mwari, разработанным компанией Paramount Aerospace Industries.

Благодаря интеграции были расширены возможности самолета по ведению разведки, наблюдения, обнаружению, сопровождению и лазерному целеуказанию.

Разработанная для применения на пилотируемых и беспилотных воздушных платформах система ASELFLIR-500 оснащена высокоразрешающей средневолновой инфракрасной камерой, камерой дневного видения и каналом коротковолновой инфракрасной съемки.

Кроме того, система включает функции лазерного дальномера, лазерного целеуказателя, сопровождения целей, высокоточной стабилизации и усовершенствованной обработки изображений. Масса комплекса составляет около 54 килограммов, а дальность действия лазерного целеуказателя и дальномера достигает 35 километров.

ASELFLIR-500, оснащенная технологиями обработки изображений на основе искусственного интеллекта, позволяет обнаруживать и идентифицировать цели на больших расстояниях за счет обработки изображений, получаемых с различных оптических каналов.

Система, разработанная с использованием четырехосевого карданного подвеса и двухосевой оптической стабилизации, снижает влияние маневров и вибраций летательного аппарата, обеспечивая устойчивое сопровождение цели.

- Возможность конфигурации под различные задачи

Двухместный самолет Mwari благодаря открытой архитектуре и модульному принципу интеграции может оснащаться различными датчиками, вооружением и специальными системами в зависимости от выполняемой задачи. Самолет предназначен для выполнения разведывательных и наблюдательных миссий, охраны границ и побережья, борьбы с повстанцами и терроризмом, а также нанесения высокоточных ударов.

Однодвигательный турбовинтовой Mwari способен нести до 1000 килограммов полезной нагрузки на шести подкрыльевых узлах подвески. Максимальная крейсерская скорость самолета составляет около 230 узлов, практический потолок — 21 тыс. футов, а дальность выполнения задач достигает 1150 морских миль.

Интеграция ASELFLIR-500 в Mwari объединила возможности Турции в области электрооптических систем с опытом Южной Африки в разработке авиационных платформ.

Ожидается, что проект будет способствовать выходу ASELSAN на новые рынки и расширению экспортного потенциала самолета Mwari в различных странах.

Серийное производство ASELFLIR-500 началось в 2024 году. Система уже интегрирована на различные летательные аппараты, включая Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3. На сегодняшний день система экспортируется в более чем в 20 стран.