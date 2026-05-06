Силиконовая долина привела Управление коммуникаций Администрации президента Турции в пример всему миру

Генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг призвал все правительства и государственные учреждения использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, указав в качестве примера официальное присутствие на платформе Управления коммуникаций Администрации президента Турции.



Управление коммуникаций Администрации президента Турции разметило контент на Hugging Face - крупнейшей открытой платформе в сфере искусственного интеллекта, насчитывающей более 18 млн пользователей по всему миру и обладающей свыше 2,4 млн моделей ИИ.



Таким образом, Управление стало первым государственным учреждением, разместившим контент на платформе Hugging Face.



Первой публикацией ведомства на платформе стал всеобъемлющий открытый набор данных, подготовленный Центром по борьбе с дезинформацией и состоящий из информационных бюллетеней.



Этот набор данных, включающий около 2810 записей с проверенными утверждениями, содержит распространявшиеся в социальных сетях необоснованные высказывания и их официальные опровержения по широкому кругу тем - от землетрясений и выборов до миграции и экономики.



Набор данных, доступный для исследователей, журналистов и разработчиков ИИ на турецком и английском языках, призван внести вклад в разработку моделей искусственного интеллекта для выявления дезинформации на турецком языке и академических исследований.

Благодаря такому шагу институциональный опыт Управления коммуникаций в борьбе с дезинформацией пополнил международную экосистему открытых данных, а видение Турции в сфере искусственного интеллекта стало моделью для государственных учреждений других стран.

Приведен в качестве примера в Силиконовой долине

Этот инновационный шаг Управления коммуникаций Администрации президента Турции в сфере открытых данных и экосистемы искусственного интеллекта привели в качестве образцовой практики и в Силиконовой долине.

Соучредитель и генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг на своей странице в социальной сети американкой компании X привлек внимание к сообщению турецкого ведомства.

В своей публикации Деланг подчеркнул важность интеграции технологий искусственного интеллекта в деятельность государственных учреждений.

«Больше правительств и государственных структур должны использовать Hugging Face и в целом искусственный интеллект с открытым исходным кодом. Вперед к суверенному искусственному интеллекту!», - написал он.

Данное заявление продемонстрировало, что стратегия Управления коммуникаций Администрации президента Турции в сфере цифровых коммуникаций и открытых данных получила признание со стороны международных технологических кругов.