РФ: Apple отключает приложение «Макс» без объяснения причин Министр цифрового развития РФ пообещал решить вопрос с удалением «Макса» из App Store

Более 20 млн человек потеряли доступ к российскому мессенджеру «Макс» из-за удаления из App Store. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Компания Apple отключает приложение «Макс», убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», - сказал Шадаев, напомнив, что ежедневная аудитория национального мессенджера уже превышает 60 млн человек.

«Ну и примерно 25-30% — это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин», - отметил он.

При этом Шадаев пообещал решить вопрос с удалением «Макса» из App Store.

«Все будет хорошо. Будем решать», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба «Макса» подтвердила, что приложение недоступно в App Store.