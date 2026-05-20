Российский банк «Сбер» рассчитывает использовать китайские чипы в работе GigaChat в будущем

В настоящий момент китайские технологии не задействованы в работе GigaChat, однако в крупнейшем российском банке «Сбер» надеются на возможность использования китайских чипов в будущем. Об этом заявил в комментарии Первому каналу глава банка Герман Греф.

«Но мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChat. Пока мы не используем их», - сказал он.

«Сбер» начал активно инвестировать в развитие технологической экосистемы

Крупнейший российский банк «Сбер», сменивший название со Сбербанка, в последние годы начал активно инвестировать в развитие собственной технологической экосистемы.

Разработанный «Сбер» сервис GigaChat считается одним из ключевых проектов России в сфере искусственного интеллекта. В последнее время банк ведет работу по расширению использования технологий ИИ в таких сферах, как финансы, государственные услуги и корпоративные решения.



Россия стремится сократить зависимость от внешних поставок в вопросе развития технологий искусственного интеллекта, особенно в области передовых чипов и электронных компонентов.

Визит президента РФ Владимира Путина в Пекин начался 19 мая , 20 мая ожидается проведение ряда встреч с участием делегаций двух стран.