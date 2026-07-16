Российские приложения VK и МАХ исчезли из Google Play Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, - сообщили в пресс-службе VK

Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе одной из самых популярных социальных сетей в России VK.



При этом в российской компании наполмнили , что приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. «Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», - говорится в сообщении.



Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK, - добавили в комапнии.

Ранее Apple уже удаляла из App Store социальную сеть VK и ряд других приложений компании. В свою очередь, Россия ввела различные ограничения на доступ к таким платформам, как Facebook, Instagram, YouTube и X.

В России мессенджеры WhatsApp и Telegram были полностью заблокированы в целях обеспечения безопасности и борьбы с мошенничеством. При этом отечественное приложение MAX, запущенное в прошлом году при поддержке VK, быстро получило распространение, и прежде всего в государственных учреждениях.