Росатом: ситуация вокруг Запорожской АЭС приближается к «точке невозврата» Происходящее вокруг станции представляет угрозу прежде всего для стран Восточной Европы - Алексей Лихачев

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции стремительно ухудшается и приближается к «точке невозврата». Об этом заявил генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщают российские СМИ.

По его словам, европейские страны должны срочно активизировать усилия для деэскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции Европы.

«Мы все ближе и ближе приближаемся к черте невозврата, и нужно всей Европе сейчас напрячь свои усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Она идет слишком быстро к точке невозврата», - заявил.

Глава «Росатома» подчеркнул, что происходящее вокруг станции представляет угрозу прежде всего для стран Восточной Европы. «Вот эта игра с огнем, она в первую очередь опасна для восточноевропейских стран», - сказал он.

На территории станции находятся тысячи тонн ядерного топлива

Лихачев напомнил, что на территории Запорожской АЭС находятся значительные объемы свежего и отработанного ядерного топлива.

По его словам, если на иранской АЭС «Бушер» находятся «сотни тонн ядерного топлива», то на ЗАЭС речь идет о тысячах тонн. «На ЗАЭС - тысячи тонн свежего и отработанного топлива, по разным оценкам, где-то 2600 тонн находятся на территории станции», - отметил глава «Росатома».

Он предупредил, что в случае целенаправленного попадания, особенно по хранилищам ядерного топлива, могут возникнуть «риски регионального масштаба».

Лихачев также заявил, что неотъемлемой частью системы безопасности станции является социальная инфраструктура Энергодара.

По его словам, атаки на жилые районы, объекты городской инфраструктуры и транспорт создают дополнительную угрозу для стабильной работы станции. «Атаки на социальную инфраструктуру, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, перевозящий продукты питания, на детский сад это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофической», - заявил он.

Глава «Росатома» сообщил, что за последние сутки в районе станции и Энергодара были зафиксированы десятки ударов. «Буквально за последние сутки были десятки ударов в зоне станции и города. Мы фиксировали ряд прилетов непосредственно на объекты Запорожской атомной электростанции», - сказал Лихачев.

По его данным, один из снарядов упал на транспортный цех станции. Он не разорвался, однако разрушил крышу здания и повредил несколько автомобилей. Также были зафиксированы удары по жилому массиву Энергодара и подстанции «Радуга», от которой зависит энергоснабжение города.

Энергодар оставался без электричества 11 часов

Лихачев сообщил, что Энергодар на 11 часов был отключен от электроснабжения. Сейчас подача электроэнергии восстановлена, однако перебои продолжаются. «Сейчас мы его восстановили, но периодически оно рвется. И, конечно же, Энергодар, его социальная инфраструктура работает на постоянном пределе напряжения», - сказал он.

По словам главы «Росатома», беспилотники падали во дворах жилых домов, в том числе рядом с обычными девятиэтажками. Он отдельно отметил случай падения дрона на территорию детского сада. «К счастью, там не было детей, сейчас, в силу разных причин, этот садик не задействован в учебном процессе, но сам по себе факт удара по дошкольному детскому учреждению это просто демонстративный вызов», - заявил Лихачев.

Ситуация потребует более быстрого контакта с МАГАТЭ

Глава «Росатома» также сообщил, что очередные переговоры России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запланированы на июль, однако из-за ухудшения ситуации вокруг ЗАЭС могут потребоваться более срочные контакты.

«У нас пока запланированы на июль переговоры, но, возможно, ситуация потребует более быстрого, более эффективного контакта с МАГАТЭ», - сказал он.

При этом Лихачев отметил, что российская сторона принимает меры для удержания ситуации под контролем. «Мы со своей стороны делаем все, чтобы ситуация была под контролем, и она под контролем. Система энергоснабжения станции подразумевает возможность десятков дней работы без внешнего электричества», - заявил он.

По его словам, на станции создана дополнительная система энергоснабжения, в надежности которой «Росатом» уверен.