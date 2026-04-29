Представители спутникового и космического сектора собрались на мероприятии «INSECSPACE-26» Турция готовит запуск спутника Türksat 7A и нацелена на выход к Луне

Генеральный директор TÜRKSAT Ахмет Хамди Аталай заявил, что в ближайшее время начнутся работы над спутником Türksat 7A.

Мероприятие INSECSPACE'26, глобальным коммуникационным партнером которого выступило агентство «Анадолу», было организовано при сотрудничестве Турецкого космического агентства (TUA), TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, Ассоциации предпринимателей в сфере телекоммуникаций, спутникового вещания и технологий (TUYAD) и компании MONIN. Конференция, темой которой в этом году стало «Безопасное использование инновационных технологий в спутниковых системах», прошла в конференц-зале Управления по информационным технологиям и связи (BTK).

Выступая на мероприятии, Аталай отметил, что космос стал сферой интереса для всех и для многих стран превратился в новую область суверенитета.

Подчеркнув, что лозунг «Будущее — в небесах» актуален сегодня так же, как и 100 лет назад, Аталай заявил: «Как TÜRKSAT, мы используем определенный сегмент космоса. В настоящее время на орбите находится около 14 500 активных спутников. Из них 90% работают на низкой орбите. Мы знаем, что один из операторов низкоорбитальных спутников ставит цель вывести 42 тысячи спутников и постепенно реализует ее. Однако в космосе также находится около 3–4 тысяч спутников, завершивших свой срок службы и превратившихся в "мусор"».

Аталай также поделился информацией о характеристиках спутников, отметив, что их собственные аппараты находятся на высоте 36 тысяч километров, и традиционные спутниковые операторы по-прежнему активно работают на этой орбите.

«Мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя спутниковыми компаниями в Китае»



Отметив, что Türksat 6A является национальной гордостью, Аталай сказал: «В Турции у нас также есть три спутника наблюдения. Кроме того, в стране создается множество кубсатов университетами и компаниями. Türksat 7A уже на подходе, проектные работы находятся на завершающей стадии, и, надеемся, скоро начнется производство. Появятся и другие спутники. В Турции уже сформировалась спутниковая отрасль. Это вызывает гордость. Это также следует рассматривать как результат курса на локализацию, национализацию и реализации инициативы "Национальный технологический прорыв"».

Подчеркнув необходимость минимизации внешней зависимости, Аталай отметил, что «нужно действовать экономично, но при этом производить все самостоятельно, чтобы не создавать рисков с точки зрения безопасности, производительности и доступности».

Говоря о стратегии «Национального технологического прорыва», он добавил, что Турция уверенно движется в этом направлении, и в стране формируется значимая индустрия, которая будет развиваться дальше. Он подчеркнул, что геополитическое положение дает Турции преимущества, позволяя поддерживать отношения как с Западом, так и с Китаем.

Аталай сообщил, что Турция подписала соглашения о сотрудничестве с двумя китайскими спутниковыми компаниями, что позволит усилить международные позиции страны.

Цель на следующий год — «Луна»



Глава Турецкого космического агентства Юсуф Кырач, в свою очередь, обратил внимание на глобальные тенденции в космической сфере, отметив, что на фоне конфликтов и кризисов способность стран самостоятельно выходить в космос приобретает все большее значение.

По его словам, отсутствие у страны собственного космодрома и ракетных технологий может привести к серьезным проблемам в будущем, поэтому цели Национальной космической программы имеют особую важность.

Кырач, говоря о «Лунной миссии», заявил: «В следующем году мы стремимся стать седьмой страной, достигшей Луны. Мы работаем над этим с участием наших инженеров, организаций, TÜBİTAK UZAY, компании DeltaV и других структур. В настоящее время активно продолжаются интеграционные испытания. Достигнуть околоземной орбиты нам поможет сотрудничество с SpaceX — соглашение уже заключено. В первой половине 2027 года, ориентировочно в июне, планируется запуск. Что это нам даст? В частности, разработанная DeltaV гибридная двигательная система обеспечит возможности перехода между орбитами. Турция в настоящее время строит собственный космодром в третьей стране — Сомали, строительство продолжается. При наличии такой инфраструктуры страна получает стимул для развития ракетных технологий. Мы должны освоить эти новые технологии, особенно в сфере ракетостроения».

- Рекорд по количеству научных работ

Кырач отметил, что объем мировой космической экономики превысил 600 млрд долларов и, по прогнозам, достигнет примерно 2 трлн долларов к 2035 году. Он подчеркнул, что государство уже осуществляет необходимые инвестиции, однако частный сектор также должен направлять капитал и предпринимательскую активность в эту сферу.

Он добавил, что Международный астронавтический конгресс (IAC) впервые пройдет в Турции, и в Анталье соберутся ведущие представители отрасли, ученые и специалисты.

Говоря о научных публикациях, Кырач отметил: «Предыдущий рекорд был установлен два года назад в Милане — около 7 тысяч работ. В этом году в Анталье мы получили около 8 300 заявок. Самое примечательное — впервые за 77 лет из одной страны поступило такое количество работ. Из Турции подано 1 810 заявок. Ранее максимум составлял 60–70. На прошлой неделе около 700 работ уже были приняты».

- «Наша цель — создать основу для стратегического сотрудничества»

Председатель конференции INSECSPACE'26 Али Языджы заявил, что участники собрались для обсуждения одного из наиболее стратегически важных направлений, формирующих будущее — на стыке космических технологий, спутниковых систем и кибербезопасности.

Он подчеркнул, что космос уже не является лишь сферой научных открытий или технологического прогресса, а стал основой экономической конкуренции, технологического суверенитета, национальной безопасности и стратегической независимости.

По его словам, последние глобальные события, региональные конфликты и рост геополитической напряженности показали, что спутниковые системы стали незаменимыми во всех сферах — от связи и обороны до логистики и управления критической инфраструктурой.

Языджы отметил, что киберугрозы, уязвимости цепочек поставок, риски космического мусора, электронная борьба, глушение сигналов и угрозы безопасности данных напрямую влияют не только на эффективность, но и на надежность и устойчивость космической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что INSECSPACE'26 является не просто конференцией, а платформой, объединяющей коллективный интеллект, стратегическое видение и межотраслевое сотрудничество.

После вступительных заявлений спонсорам были вручены награды, а памятную табличку агентству «Анадолу» в рамках глобального коммуникационного партнерства получил директор по экономическим и финансовым новостям Серхат Аккан.