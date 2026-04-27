Турция из года в год укрепляет свое глобальное присутствие в Антарктике и Арктике

Подготовка к открытию «Турецкой научной станции в Антарктиде» завершена

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр, сообщил, что все подготовительные работы по созданию турецкой научной станции в Антарктике завершены: «Работы по оценке воздействия на окружающую среду успешно проведены. В ближайшем будущем мы построим эту станцию».

Каджыр выступил с заявлением на фотовыставке «Раскрывая синергию: совместное путешествие в Антарктиду», открытой посольством Чили в Анкаре по случаю 48-й годовщины Консультативной встречи по Договору об Антарктике.

Министр отметил, что Чили является одной из стран, с которыми Турция наиболее тесно сотрудничает в области полярных исследований.

По его словам, в силу географического положения исследователи сначала отправляются в Чили, а затем оттуда в Антарктиду.

«Они переправляются из Чили в Антарктиду. Чили — страна, имеющая исследовательские базы в Антарктике, и наши исследователи также пользуются этими базами. Аналогичным образом, чилийские исследователи участвуют в наших научных экспедициях как в Антарктику, так и в Арктику. Таким образом, становится возможным совместная работа ученых двух стран», — сказал он.

Каджыр отметил, что сегодня они посетили прекрасную выставку, на которой представлены фотографии, отражающие весь этот совместный путь и посвященные исследованиям в Антарктике, и поблагодарил Посольство Чили в Анкаре за организацию мероприятия.

Подчеркнув стратегическую значимость работ в Антарктике и Арктике, министр отметил, что эти темы также имеют большое значение в сфере научной дипломатии и что Турция из года в год укрепляет свое глобальное присутствие в этой области.

Подана заявка на членство в качестве консультанта

Он добавил, что в этом году Турция завершила 10-ю научную экспедицию в Антарктику и провели 5 научных экспедиций в Арктику. Все эти работы были реализованы под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана и при координации Института полярных исследований TÜBİTAK.

Министр отметил, что благодаря этим исследованиям они также выводят свои научные достижения на более высокий уровень.

«Антарктика и Арктика — это, по сути, географические регионы, которые можно назвать лабораториями мира. Это регионы с климатическими и жизненными условиями, которых нет нигде больше в мире. Поэтому наши ученые имеют возможность проводить в этих регионах исследования в самых разных областях — от изменения климата до медицины. Наша цель — построить турецкую научную станцию в Антарктике, которая станет постоянным объектом. В рамках целей Стратегии промышленности и технологий до 2030 года мы реализуем и этот проект. Мы завершили все подготовительные работы по созданию этой станции. Работы по оценке воздействия на окружающую среду были успешно завершены. Теперь, иншаллах, в ближайшем будущем мы построим эту станцию. Еще одним важным дипломатическим шагом для нас является получение статуса страны-консультанта в Совете по Договорам об Антарктике. В настоящее время в этом совете насчитывается 29 членов, не имеющих статуса консультанта. Благодаря всем нашим научным исследованиям и вкладу в международную научную литературу мы завершили серьезную подготовку к получению статуса консультанта в Совете по Договорам об Антарктике и подали заявку в этом году. Решение по этому вопросу будет принято в конце мая».

Исследования будут набирать силу из года в год

Мехмет Фатих Каджыр отметил, что Турция поддерживает хорошие отношения со всеми странами-членами. Турция продолжает оставаться самым решительным поборником и сторонником мира, стабильности и совместной деятельности на благо всего человечества за любым столом переговоров.

Он подчеркнул, что достижения Турции в области глобальной дипломатии в последнее время заслужили признание всего мира.

«Я надеюсь, что работа, которую наши ученые будут проводить в будущем, возможно, будет оценена будущими поколениями гораздо выше через 50 или 100 лет, а исследования в области полярных исследований будут с каждым годом набирать силу благодаря всем этим шагам. Мы, как Министерство промышленности и технологий, будем продолжать активно поддерживать эту работу, в частности через TÜBİTAK. В настоящее время мы ведем совместные исследования со многими странами. Мы принимаем ученых из многих стран в наших научных экспедициях. В то же время, на самом деле, турецкие ученые начали свои первые исследования несколько десятилетий назад, участвуя в экспедициях других стран. Но, конечно, особенно с 2017 года Турция, проводя собственные научные экспедиции, продемонстрировала гораздо более сильное присутствие. Эти исследования уже принесли очень качественные результаты. Благодаря этим исследованиям в мировую литературу было внесено более двухсот научных публикаций. Наши ученые приобрели совершенно новый опыт. В ближайшем будущем мы продолжим укреплять наше международное сотрудничество», - резюмировал министр.