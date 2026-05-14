Оборонные компании Турции и Бельгии подписали шесть соглашений о стратегическом сотрудничестве

Представители оборонной промышленности Турции и Бельгии подписали шесть соглашений о стратегическом сотрудничестве.

В рамках визита Бельгийской экономической миссии в Турцию на торжественной церемонии организации SAHA İstanbul и Agoria BSDI подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия сотрудничеству в области инноваций в оборонной и авиационной отраслях.

Подписанный меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление связей между оборонными отраслями Турции и Бельгии, создаст основу для совместных исследований, технологического сотрудничества и обмена передовым опытом.

На церемонии подписан меморандум о взаимопонимании между FNSS и John Cockerill Defense SA с целью совместного развития и освоения существующих и новых рынков. Обе компании решили еще раз подтвердить свои общие обязательства по предоставлению высококачественной бронетехники клиентам по всему миру посредством данного соглашения.

Также были подписаны соглашения между компаниями BTMco и ABC, ALTUNA International Engineering и New Lachaussee, TUSAŞ и SONACA, а также ASELSAN и XO Advanced Systems, что открывает путь к сотрудничеству в различных областях.