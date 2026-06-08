На конференции «AI Tomorrow Summit 2026» в Анкаре рассмотрели разносторонние аспекты искусственного интеллекта

Мероприятие «AI Tomorrow Summit 2026», организованное Ассоциацией по вопросам политики в области искусственного интеллекта (AIPA), завершилось сессиями, посвященными всестороннему рассмотрению искусственного интеллекта.



Конференция, прошедшая 4–5 июня в Анкаре, глобальным информационным партнером которого являеся агентство «Анадолу», собрало множество участников из государственного и частного секторов.



На мероприятии, посвященном искусственному интеллекту во всех его аспектах и прошедшем в 11-й раз, приняли участие многочисленные гости из государственного и частного секторов, в том числе вице-президент Джевдет Йылмаз, министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, председатель Комиссии по исследованиям в области искусственного интеллекта Великого национального собрания Турции Фатих Донмез и заместитель министра промышленности и технологий Зекерия Чошту.



В первый день AI Tomorrow Summit 2026 были представлены доклады на темы «Формирование будущего с помощью искусственного интеллекта и блокчейна», «Искусственный интеллект и облачные технологии для государственного сектора в Турции: новая эра государственных инноваций», «5 уровней экономики искусственного интеллекта — цепочка создания стоимости искусственного интеллекта от энергетики до приложений», «Трансформация торговли с помощью искусственного интеллекта в веке Турции», «Экосистема искусственного интеллекта Турции: местные инновации для регионального влияния», «Новая эра мобильности», «Новый разум торговли: Эволюция платформенной экономики с искусственным интеллектом», «Бизнес в эпоху искусственного интеллекта: новые правила игры, новые возможности», «Многоликий искусственный интеллект», «История музыки с искусственным интеллектом, цифровое искусство и симуляция».

•⁠ ⁠Обсуждались вопросы 6G и интеллектуальных сетей



На второй день мероприятия при участии вице-президента Йылмаза состоялась специальная сессия под названием «Искусственный интеллект в веке Турции: стратегия и видение».



Затем был подписан протокол о сотрудничестве между Промышленной палатой Анкары (ASO) и AIPA. Протокол направлен на распространение применения искусственного интеллекта в промышленности, а также на поддержку процессов цифровой и «зеленой» трансформации.



В рамках мероприятия прошли сессии «Искусственный интеллект в авиационной отрасли», «Искусственный интеллект как мультипликатор силы в центре операций кибербезопасности», «Сетевые технологии в эпоху искусственного интеллекта: 6G и интеллектуальные системы», «Интеллектуальная сеть: Как искусственный интеллект переопределяет связь и создает новую ценность», «Государственное управление в 2035 году: искусственный интеллект и цифровой суверенитет переопределяют будущее», «Глобальное управление искусственным интеллектом: поиск общего пути» и другие.



AI Tomorrow Summit 2026 завершился церемонией награждения, состоявшейся после сессий, и заключительной речью президента AIPA Зафера Кючюкшабаноглу.