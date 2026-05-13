На выставке в Румынии представили первую турецкую бронемашину COBRA II, произведенную в ЕС Проект является частью масштабного контракта, предусматривающего поставку 1059 бронемашин для ВС Румынии

Турецкая компания Otokar представила первую бронемашину COBRA II, произведенную в Румынии, на оборонной выставке Black Sea Defense, Aerospace & Security Exhibition (BSDA) 2026, организованной в Бухаресте.

В Otokar заявили, что компания продолжает укреплять свое присутствие в оборонной промышленности Европы. Всего на у BSDA 2026 Otokar представила три единицы техники.

В рамках реализуемого Otokar в Румынии проекта по поставке 1059 бронемашин первая машина COBRA II, произведенная локально в Румынии, впервые экспонируется на BSDA. На трехдневном мероприятии Otokar также представляет широко известную в мире благодаря высокой огневой мощи и маневренности модульную гусеничную бронемашину TULPAR.

Кроме того, на стенде Otokar также представлен новый наземный беспилотный аппарат, разработанный для Румынии в сотрудничестве с ведущей румынской оборонной компанией BlueSpace Technologies и турецкой компанией в сфере автономных систем Elektroland.

- «Горды тем, что COBRA II - первая турецкая бронемашина, произведенная на территории ЕС»

Генеральный директор Otokar Айкут Озюнер отметил, что компания продолжает разработку инновационных технологий для усиления оборонного потенциала Турции.

«Мы гордимся тем, что COBRA II стала первой турецкой бронемашиной, произведенной на территории Европейского союза. Мы не только предоставляем дружественной Румынии, нашему союзнику, возможность производить колесные бронемашины стандартов НАТО, но и рассматриваем эту страну как стратегический центр управления нашими оборонными поставками в Европе», — заявил Озюнер.

В 2024 году Otokar выиграла тендер Министерства национальной обороны Румынии на поставку в общей сложности 1059 машин.

В рамках контракта стоимостью около 857 млн евро (без учета НДС) более 270 машин COBRA II были произведены в Турции и поставлены румынской армии.

В последние месяцы машины COBRA II активно используются в румынской армии. Первая же машина, которая будет произведена локально в самой Румынии, сошла с производственной линии несколько дней назад и заняла свое место на выставке BSDA.

- «Готовы ответить на любые потребности Румынии и региона в наземных системах»

Заместитель генерального директора Otokar по военной технике Седеф Вехби, в свою очередь, заявила, что компания стремится стать надежным партнером Румынии и региона в области гусеничной техники. «Мы готовы ответить на любые потребности Румынии и региона в наземных системах. Уверены, что наша бронемашина TULPAR станет оптимальным решением для потребностей ВС Румынии и региона в боевых бронемашинах», — отметила она.

Вехби также сообщила, что компания предлагает решение для потребностей региона в наземных беспилотных аппаратах через консорциум.

«Otokar создал консорциум, объединив усилия с ведущей румынской оборонной компанией BlueSpace Technologies и турецкой компанией Elektroland, которая является одним из лидеров в сфере автономных технологий. В рамках потребности ВС Румынии в многоцелевом наземном беспилотном аппарате три компании объединили свои компетенции и возможности. Этим проектом намерены укрепить оборонную промышленную экосистему Румынии и создать долгосрочный локальный потенциал в сфере беспилотных систем», — заявила заместитель генерального директора.

COBRA II производства Otokar, которую уже предпочли более 20 пользователей в 13 странах мира, отличается высокой маневренностью и превосходными оборонными характеристиками.

Машина, сконфигурированная специально под конкретные технические и тактические потребности румынской армии, существует во множестве версий — от бронетранспортера до командно-штабной машины.

Обладая высокой маневренностью, а также усиленной баллистической и противоминной защитой, COBRA II обеспечивает максимальный уровень безопасности личного состава в любых дорожных и погодных условиях.

TULPAR, модульная конструкция которой позволяет варьировать массу от 28 до 45 тонн, легко адаптируется под различные боевые задачи и дает возможность использовать общие корпус и подсистемы в разных конфигурациях. Машина прошла всесторонние испытания в сложных климатических и дорожных условиях и обеспечивает высокий уровень баллистической и противоминной защиты.

Многоцелевой наземный беспилотный аппарат, разработанный для нужд ВС Румынии, был создан в рамках консорциума, объединившего Otokar, BlueSpace Technologies и Elektroland.

Разработанный на модульной платформе 6×6, совместимой с системами НАТО, аппарат адаптирован для выполнения широкого спектра задач.

