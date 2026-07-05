Началась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции

Под эгидой администрации президента, при координации Министерства промышленности и технологий и под руководством Института полярных исследований TÜBİTAK (KARE) началась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция (TASE-VI), участники которой приступили к исследованиям.

В рамках экспедиции, в ходе которой будут реализованы 12 различных научных проектов и работ в областях океанографии, биологии, химии, атмосферной динамики, метеорологии, геодезии и спутниковых систем, участвуют 12 ученых.

Исследовательская группа, направившаяся из Стамбула для проведения работ по отбору морских проб в полярных экосистемах, прибыла в Осло. Затем команда, выдвинувшаяся из Тромсе на судне, завершила последние приготовления к научной экспедиции на крайний север планеты и начала научные исследования. Ожидается, что судно достигнет 82-го градуса северной широты.

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Качыр в публикации в соцсети NSosyal сообщил, что полярные научные экспедиции продолжаются под эгидой Президентства и при координации TÜBİTAK KARE.

Он напомнил, что после успешного завершения 10-й Национальной антарктической научной экспедиции началась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция (Арктика — Северный полюс и его окрестности), и дал следующие оценки:

«К изучению последствий глобального изменения климата и проведению критически важных исследований направлена наша научная группа, в состав которой входят 3 иностранных исследователя и 3 школьника, занявших призовые места в конкурсе проектов TÜBİTAK по изменению климата для старшеклассников».

Качыр отметил, что в рамках экспедиции будут реализованы 12 различных научных проектов и работ в областях океанографии, биологии, химии, атмосферных исследований, метеорологии, геодезии и спутниковых систем.

Он сообщил, что научная группа в ходе маршрута экспедиции будет собирать CTD-профили, пробы воды и донных отложений с различных координат и глубин, а также изучать распределение температуры и солености в Северном Ледовитом океане и выявлять наличие микропластика. Кроме того, в ходе экспедиции будут проводиться наблюдения за атмосферной динамикой в Арктическом регионе и геодезические GNSS-наблюдения.

«Все научные проекты будут реализованы в Северном Ледовитом океане»

Координатор 6-й Национальной арктической научной экспедиции, капитан проф. д-р Бурчу Озсой, в предэкспедиционном заявлении отметила, что в составе экспедиции участвуют ученые, представляющие различные университеты, включая Стамбульский технический университет, Стамбульский университет, Университет Докуз Эйлюль и Технический университет Гебзе.

Она также сообщила, что в составе команды есть представитель Управления навигации, гидрографии и океанографии Военно-морских сил Турции, задействованный в морских исследованиях.

Озсой подчеркнула, что в этом году к экспедиции присоединились международные участники из Аргентины, Уругвая и Болгарии.

Она отметила, что все научные проекты будут выполняться непосредственно на борту судна в Северном Ледовитом океане, добавив: «Мы планируем достичь 82-го градуса северной широты. Мы преодолеем расстояние до зоны морских льдов Арктического океана. В этот период, благодаря 24-часовому дневному свету в регионе, наша экспедиция будет проходить непрерывно».

В экспедиции участвуют также школьники

Озсой также напомнила, что школьники ежегодно принимают участие в экспедициях.

«Школьники реализуют свои проекты совместно с учеными в полевых условиях. Победители конкурса TÜBİTAK по исследованиям изменения климата и полярным исследованиям сначала проходят отбор, затем получают право участия в экспедиции. В этом году к нам присоединились 3 школьника из двух разных лицеев. Это Измирский научный лицей и Профессионально-технический анатолийский лицей авиационных и космических технологий имени Оздемира Байрактара», — сказала она.

«Мы проведем 12 различных научных исследований»

Руководитель экспедиции, капитан Доаач Байбарс Ишылер сообщил, что экспедиция рассчитана примерно на 25 дней.

По его словам, в рамках плана задействованы 12 исследователей и 12 проектов.

«Мы проведем 12 различных научных исследований в областях морских наук, космических и навигационных систем. В зависимости от погодных условий мы планируем провести отбор проб на 50–70 различных станциях», — отметил он.

Турция укрепляет свое научное присутствие в полярных регионах

Турция последовательно укрепляет свое научное присутствие в полярных регионах и повышает свой международный научный авторитет.

В рамках экспедиции под эгидой Президентства, при координации Министерства промышленности и технологий и TÜBİTAK KARE будут реализованы 12 научных проектов в областях океанографии, биологии, химии, атмосферных наук, метеорологии, геодезии и спутниковых систем.

Научная группа будет собирать CTD-профили, пробы воды и донных отложений по маршруту экспедиции, чтобы определить распределение температуры, солености и микропластика в Северном Ледовитом океане. Также будут проводиться атмосферные наблюдения и геодезические GNSS-измерения.

Международное сотрудничество и молодые ученые на одном судне

Экспедиция демонстрирует научный потенциал Турции и основана на международном и межведомственном сотрудничестве.

В рамках TASE-VI участвуют представители 2 государственных учреждений, 5 университетов и 2 лицеев Турции, а также 3 иностранных исследователя из научных институтов Аргентины, Болгарии и Уругвая.

Также в экспедиции участвуют 3 школьника (Мухаммед Эмин Бозкурт, Кадир Асрын Сары и Барынк Озсой), победившие в конкурсе TÜBİTAK 2204-D по исследованиям изменения климата. Они получат возможность протестировать свои проекты в арктических условиях.

Ожидается, что экспедиция завершится 24 июля.