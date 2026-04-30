Научные события апреля: от миссии Artemis II до открытия гигантских осьминогов

Апрель оказался насыщенным месяцем для науки: среди ключевых событий - успешное завершение миссии Artemis II Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также обнаружение окаменелых останков гигантских осьминогов, длина которых могла достигать 19 метров.

Новые открытия, технологические достижения и научные прорывы продолжают раскрывать неизведанные стороны Вселенной и расширять горизонты человеческого знания.

Корреспондент «Анадолу» собрал наиболее заметные научные события и открытия апреля.

Миссия Artemis II

NASA готовится впервые почти за полвека вновь отправить астронавтов к Луне в рамках программы Artemis.

Первый этап программы - миссия Artemis I был реализован в 2022 году в беспилотном режиме. Космический корабль Orion завершил полет вокруг Луны и успешно вернулся на Землю.

Второй этап программы, миссия Artemis II, стартовал 1 апреля с космического центра имени Кеннеди.

Экипаж Artemis II за 10 дней полета вокруг Земли и Луны преодолел около 1 млн 118 тыс. км.

Команда, состоявшая из четырех астронавтов, в ходе миссии протестировала системы космического корабля, сделала снимки ранее не наблюдавшихся участков Луны и изучила районы, которые могут рассматриваться как потенциальные места посадки в рамках будущих миссий.

Хотя экипаж Artemis II не высаживался на поверхность Луны, астронавтам удалось получить самые близкие и четкие снимки спутника Земли. Эта миссия стала важным подготовительным этапом к Artemis III, в рамках которой планируется высадка на Луну.

Астронавты Artemis II вошли в историю как первый экипаж, который увидел и запечатлел участки Луны, ранее не наблюдавшиеся человеческим глазом.

Капсула Orion, успешно завершившая миссию Artemis II, приводнилась в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния 10 апреля в 20:07 по времени восточного побережья США - 11 апреля в 03:07 по турецкому времени.

Обнаружены останки осьминогов длиной до 19 метров

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science, японские ученые обнаружили останки гигантских осьминогов, длина которых могла достигать 19 метров.

Исследователи, изучив окаменелые остатки клювообразного органа, расположенного во рту осьминога, которому дали название Nanaimoteuthis, установили, что этот вид мог легко дробить добычу с твердым панцирем и костной структурой.

Ведущий автор исследования Ясухиро Иба сообщил, что эти осьминоги, жившие около 100 млн лет назад в меловом периоде, находились на вершине морской пищевой цепи того времени.

«Щелчки» кашалотов по структуре напоминают человеческую речь

В исследовании американского проекта Project CETI, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, специалисты проанализировали способы коммуникации кашалотов с помощью серий щелчков, называемых «кодами» / coda, а также изучили структурные особенности этих звуков и модели их использования.

Исследователи установили, что на первый взгляд звуки кашалотов воспринимаются человеческим ухом как случайные «серии щелчков». Однако при анализе без пауз в них выявляются ритмические и структурные модели, напоминающие человеческую речь.

Ученые выяснили, что coda могут изменяться в рамках определенных схем - за счет коротких или удлиненных щелчков, а также разных интонаций. Эти особенности, как отмечается, имеют сходство со звуковыми моделями, встречающимися в таких языках, как мандаринский китайский, латынь и словенский.

Исследователи считают, что подобные структуры параллельны принципу изменения гласных звуков в человеческой речи и могут быть организованы таким образом, чтобы формировать осмысленные комбинации.

Китай обнаружил на Луне два новых минерала

По данным газеты Global Times, китайские ученые обнаружили в образцах, собранных на Луне, два ранее неизвестных минерала.

Фосфатные минералы, найденные в образцах горных пород и грунта, собранных зондом «Чанъэ-5», получили названия магнезиочангызит-(Y) и чангызит-(Ce).

Минералы, относящиеся к категории фосфатов редкоземельных элементов, были классифицированы и утверждены Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.

С учетом новых открытий общее число минералов, обнаруженных на Луне, достигло восьми.

Между уровнем витамина D и биомаркерами болезни Альцгеймера может существовать связь

В международном исследовании, опубликованном в журнале Neurology Open Access, подчеркивается, что уровень витамина D может играть более значимую роль в здоровье мозга, чем предполагалось ранее.

В рамках исследования было установлено, что у людей с более высоким уровнем витамина D в среднем возрасте в последующие годы могут наблюдаться более низкие показатели биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера.

Один из авторов исследования Мартин Дэвид Маллиган указал, что высокий уровень витамина D может обладать защитным эффектом против накопления тау-белка в мозге.

При этом исследователи подчеркнули, что полученные данные указывают лишь на наличие связи и не доказывают, что витамин D напрямую снижает уровень тау-белка или уменьшает риск развития деменции.