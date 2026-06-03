Абдулкадир Уралоглу в ответил на вопросы в ходе «круглого стола», организованного агентством «Анадолу»

Министр транспорта Турции: число пользователей 5G превысило 30 млн Абдулкадир Уралоглу в ответил на вопросы в ходе «круглого стола», организованного агентством «Анадолу»

Число пользователей 5G на сегодняшний день уже превысило 30 миллионов. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в рамках «круглого стола», организованного агентством «Анадолу».

Министр ответил на вопросы, касающиеся инвестиций в сферах транспорта и связи, а также дал оценку актуальным вопросам повестки дня.

«У нас около 100 миллионов абонентов мобильной связи (GSM). Могу сказать, что в настоящее время число пользователей 5G превысило 30 миллионов», - сказал Уралоглу.

По словам министра, операторы обеспечили покрытие в 81 провинции страны и в подавляющем большинстве регионов.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, Уралоглу заявил, что из 9 судов, принадлежащих турецким владельцам и находящихся в этом проливе, 7 подали запрос на выход. «Мы следим за ситуацией. У нас не осталось ни одного самолета на Ближнем Востоке или в Персидском заливе», - сказал он.

Уралоглу отметил, что воздушное сообщение открыто со всеми странами Персидского залива, за исключением Ирана.

О проекте современной Хиджазской железной дороги

Министр также сообщил, что турецкая сторона ведет переговоры с Саудовской Аравией относительно реализации проекта современной Хиджазской железной дороги.

«Мы ведем переговоры с саудовской стороной. На первом этапе планируем идти до Саудовской Аравии, а оттуда — вплоть до Ормузского пролива», - сказал он.

Кроме того, Уралоглу заявил о перестройке военного аэродрома Этимесгут.

«Мы полностью перестраиваем военный аэродром Этимесгут, создавая современный терминал фактически с нуля. 15 июня мы проведем церемонию открытия с участием нашего президента», - сказал он.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции также заявил о планах увеличить протяженность железнодорожной сети страны к 2028 году до 17 тыс. километров.

По его словам, в настоящее время в Турции продолжается строительство железнодорожных линий общей протяженностью 4 тыс. 164 километра.

«Наша цель — к 2028 году ввести в эксплуатацию 3 тысячи километров новых линий и довести общую протяженность железнодорожной сети до 17 тысяч километров», — отметил министр.

Уралоглу также сообщил о начале работ по строительству 276-километровой автомагистрали от Акьязи до Анкары, которая пройдет параллельно проекту сверхскоростной железнодорожной линии на маршруте Анкара — Стамбул.