Размещение завода вблизи границы не только усилит оборонный потенциал, но и поддержит экономическое развитие региона - премьер-министр Латвии

Латвия и Украина намерены открыть производство дронов Размещение завода вблизи границы не только усилит оборонный потенциал, но и поддержит экономическое развитие региона - премьер-министр Латвии

Латвия планирует создать совместное с Украиной предприятие по производству беспилотников в приграничном регионе. Об этом сообщили латвийские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра страны Андриса Кулбергса по итогам выездного заседания правительства, прошедшего в Латгалии.

По словам главы латвийского правительства, размещение завода вблизи границы должно не только усилить оборонный потенциал страны, но и поддержать экономическое развитие региона. Кулбергс отметил, что проект может создать новые рабочие места и повысить деловую активность в Латгалии.

«В июле или августе вдоль российско-белорусской границы будет разработано решение по борьбе с беспилотниками, чтобы не приходилось использовать авиацию для противодействия каждой угрозе со стороны дронов», - следует из заявления премьера.

Ранее, 9 июня, Андрис Кулбергс и Владимир Зеленский подписали в Таллине соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере обороны Drone Deal. Документ предусматривает обмен опытом, в том числе в вопросах защиты воздушного пространства от атак БПЛА.