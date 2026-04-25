Китай раскритиковал законопроект США о новых ограничениях в сфере чипов

Китай отреагировал на законопроект Конгресса США, предусматривающий введение новых экспортных ограничений на оборудование для производства микросхем.

Министерство коммерции Китая прокомментировало законопроект «О многосторонней гармонизации контроля за технологиями в сфере аппаратного обеспечения» (MATCH), одобренный Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США, а также другие меры экспортного контроля.

Китай выступает против чрезмерного расширения понятия национальной безопасности и злоупотребления экспортными ограничениями, - отметили в китайском ведомстве.



«Соответствующие законопроекты, в случае их окончательного принятия, нанесут серьезный ущерб международному экономическому и торговому порядку и подорвут стабильность глобальной полупроводниковой отрасли и цепочек поставок», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Китай будет внимательно следить за законодательным процессом, оценивать его влияние на свои интересы и примет решительные ответные меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Законопроект, вынесенный на рассмотрение Палаты представителей после одобрения профильным комитетом, предусматривает устранение пробелов в действующих правилах и введение новых экспортных ограничений на оборудование, используемое при производстве микросхем, а также меры по обеспечению соблюдения этих ограничений иностранными компаниями, поставляющими оборудование в Китай.

Ограничения в отношении китайских производителей чипов

Ранее, 7 октября 2022 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США объявило о мерах, ограничивающих доступ китайских производителей к передовым технологиям в сфере чипов.

Согласно этим мерам, для экспорта в Китай материалов, оборудования и технологий, необходимых для производства микросхем, американским компаниям требуется лицензия. В экспортный контрольный список были включены 31 компания и организация, в том числе крупнейший китайский производитель Yangtze Memory Technologies (YMTC) и один из ведущих производителей оборудования для полупроводников Naura Technology Group.

12 декабря 2022 года Министерство торговли США сообщило о включении в список экспортных ограничений еще 36 китайских компаний, включая 21 компанию, работающую в сфере чипов для искусственного интеллекта.