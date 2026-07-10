Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-10Б» (Long March-10B) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны

Китай заявил о важном достижении в технологии многоразовых ракет Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-10Б» (Long March-10B) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны

Китай сообщил о важном прорыве в развитии технологий многоразовых ракет.Так, в ходе запуска впервые было осуществлено контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя.

Как сообщает агентство Синьхуа, Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-10Б» (Long March-10B) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны.

Отмечается, что в ходе своего первого полета ракета-носитель «Чанчжэн-10Б» вывела полезную нагрузку на заданную орбиту.

После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю - она была «поймана» на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. Сообщается как об успешном запуске, так и возвращении первой ступени.

Как сообщают китайские власти, данная миссия ознаменовала собой первое успешное контролируемое возвращение Китаем первой ступени ракеты-носителя и крупный прорыв страны в области технологий многоразового использования ракет-носителей.

Технология многоразовых ракет уже давно применяется американскими космическими компаниями SpaceX и Blue Origin, поскольку позволяет существенно сократить стоимость космических миссий и запусков спутников.

Успешное применение этой технологии с использованием ракеты нового поколения Long March-10B стало для Китая важным шагом на пути к созданию собственных многоразовых космических систем.

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