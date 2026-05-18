Аппараты войдут в состав спутниковой сети на низкой околоземной орбите

Китай запустил новые спутники в рамках формирования группировки «Цяньфань» Аппараты войдут в состав спутниковой сети на низкой околоземной орбите

Китай отправил в космос девятую группу спутников, которая войдет в состав спутниковой сети «Цяньфань» («Космический парус»), создаваемой на низкой околоземной орбите и призванной составить конкуренцию американской сети Starlink компании SpaceX.

Как сообщило «Синьхуа», группа из 18 спутников была запущена с помощью ракеты «Чанчжэн-8» (Long March-8) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Спутники достигли расчетных позиций на низкой околоземной орбите. Этот запуск стал 643-й транспортной миссией, выполненной с использованием ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутники «Цяньфань», разработанные компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), войдут в состав спутниковой сети на низкой околоземной орбите.

В рамках проекта, также известного как «G60 Starlink», на первом этапе планируется вывести на орбиту 1296 спутников. Конечной целью Китая является создание мега-спутниковой сети, состоящей из 14 000 широкополосных интернет-спутников.

Первая группа из 18 спутников, которая войдет в сеть «Цяньфань», была запущена 6 августа 2024 года, вторая — 15 октября 2024 года, третья — 5 декабря 2024 года, четвертая — 23 января 2025 года, пятая — 11 марта 2025 года, шестая — 18 октября 2025 года, седьмая — 7 апреля, восьмая — 12 мая.

​​​​​​​