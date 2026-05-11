Корабль доставит экипажу на орбите необходимые припасы, оборудование для экспериментов и топливо

Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-10» для снабжения космической станции «Тяньгун» Корабль доставит экипажу на орбите необходимые припасы, оборудование для экспериментов и топливо

Китай отправил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-10» для снабжения своей космической станции «Тяньгун» (Небесный дворец), расположенной на орбите Земли.

В заявлении Китайского агентства пилотируемых космических полетов говорится, что запуск был осуществлен с помощью ракеты Long March-7 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Сообщается, что после выхода на заданную орбиту запуск стал 641-й транспортной миссией, выполненной ракетами серии Long March.

Корабль, который перевозит предметы первой необходимости, оборудование для экспериментов и топливо, обеспечит снабжение экипажа тайконавтов, работающих на станции.

На космической станции «Тяньгун» Китай осуществляет ротацию экипажей из трех тайконавтов. Персонал доставляется на станцию кораблями «Шэньчжоу» (Священный корабль), а грузовые поставки — кораблями «Тяньчжоу» (Небесный корабль).