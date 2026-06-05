В космос отправлены 18 спутников для формирования мегасозвездия широкополосного интернета

Китай вывел на орбиту 11-ю группу спутников системы Цяньфань В космос отправлены 18 спутников для формирования мегасозвездия широкополосного интернета

Китай запустил 11-ю группу спутников, которые станут частью спутниковой сети Цяньфань («Космический парус»), создаваемой на низкой околоземной орбите и призванной конкурировать с сетью Starlink американской компании SpaceX.

Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), группа из 18 спутников была выведена на орбиту с помощью ракеты Long March-6, стартовавшей с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Согласно заявлению, спутники успешно достигли запланированной позиции на полярной орбите. Этот запуск стал 648-й транспортной миссией, выполненной ракетами семейства Long March.

Спутники Цяньфань разработаны компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) и станут частью орбитальной группировки, создаваемой на низкой околоземной орбите.

На первом этапе проекта, также известного как «G60 Starlink», планируется разместить на орбите 1296 спутников. После завершения всех этапов предполагается создание мегасозвездия из 14 тысяч спутников широкополосного интернет-доступа.

Первая группа из 18 спутников сети Цяньфань была запущена 6 августа 2024 года, вторая — 15 октября 2024 года, третья — 5 декабря 2024 года, четвертая — 23 января 2025 года, пятая — 11 марта 2025 года, шестая — 18 октября 2025 года, седьмая — 7 апреля, восьмая — 12 мая, девятая — 17 мая, а десятая — 1 июня текущего года.