Ракета-носитель «Чанчжэн-4В»(Long March-4B) со спутником «Хайян-2E» (Haiyang-2E) на борту стартовала в 7:46 утра по пекинскому времени, выведя спутник на запланированную орбиту

Китай вывел на орбиту океанографический спутник «Хайян-2E» Ракета-носитель «Чанчжэн-4В»(Long March-4B) со спутником «Хайян-2E» (Haiyang-2E) на борту стартовала в 7:46 утра по пекинскому времени, выведя спутник на запланированную орбиту

Китай в четверг, 2 июля, осуществил запуск нового океанографического спутника «Хайян-2E» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Как сообщает агентство Синьхуа, ракета-носитель «Чанчжэн-4В»(Long March-4B) со спутником «Хайян-2E» (Haiyang-2E) на борту стартовала в 7:46 утра по пекинскому времени, выведя спутник на запланированную орбиту.

Эта миссия стала 654-м запуском, выполненным с использованием ракет-носителей серии Long March.

Спутники серии Haiyang, разработанные Китайская академия космических технологий (CAST), предназначены для наблюдения за океаном. Оснащенные различными датчиками, они используются для мониторинга динамики морской среды, спутникового сопровождения и выполнения других задач.

Спутники, название которых в переводе с китайского означает «океан», эксплуатируются Национальным агентством по применению океанических спутников (NSOAS), входящим в структуру Государственного океанического управления Китая (SOA).