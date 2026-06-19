Пекин планирует создать для своей навигационной системы группировку из 160 спутников на низкой околоземной орбите

Китай вывел на орбиту группу спутников с помощью ракеты «Куайчжоу-11» Пекин планирует создать для своей навигационной системы группировку из 160 спутников на низкой околоземной орбите

Китай отправил в космос новую группу спутников CentiSpace-1, используемых для развития глобальной навигационной системы BeiDou, с помощью ракеты «Куайчжоу-11 13Y».

Как сообщает агентство Синьхуа, группа спутников CentiSpace-1 05 была запущена с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны с помощью ракеты «Куайчжоу-11 13Y».

После запуска спутники успешно вышли на расчетную орбиту. Это стало 39-й транспортной миссией, выполненной с использованием ракет серии «Куайчжоу».

Ракета «Куайчжоу-11», разработанная компанией ExPace, входящей в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), предназначена для коммерческих запусков спутников. Она способна выводить до 1,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1 тонны на солнечно-синхронную орбиту.

Спутники CentiSpace-1, разработанные пекинской компанией Future Navigation, используются для развития китайской спутниковой навигационной системы BeiDou, которая считается аналогом американской GPS.

Китай планирует создать для своей навигационной системы группировку из 160 спутников на низкой околоземной орбите.