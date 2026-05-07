Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-9» вернулся на Землю Аппарат, снабжавший орбитальную станцию «Тяньгун», завершил миссию и приводнился в океане

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9», находившийся на китайской орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), вернулся на Землю.

Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, аппарат накануне отсоединился от модуля станции и продолжил автономный полет, после чего утром вошел в атмосферу Земли.

Отмечается, что часть корабля сгорела при прохождении через атмосферу, а оставшиеся обломки были контролируемо приведены в воды океана.

Грузовой корабль «Тяньчжоу-9», доставлявший на орбитальную станцию оборудование для экспериментов и необходимые материалы, был запущен 15 июля 2025 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

На китайской станции «Тяньгун» поочередно работают экипажи тайконавтов из трех человек. Для доставки персонала используются корабли «Шэньчжоу» («Священный корабль»), а для снабжения станции — грузовые аппараты «Тяньчжоу» («Небесный корабль»).