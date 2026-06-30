Ракета, предназначенная для вывода крупных спутниковых группировок, сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 11,8 тонны полезной нагрузки

Китайская LandSpace успешно провела огневые испытания многоразовой ракеты ZQ-3 Ракета, предназначенная для вывода крупных спутниковых группировок, сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 11,8 тонны полезной нагрузки

Китайская частная компания-разработчик космических ракет LandSpace сообщила об успешном завершении огневых испытаний ракеты "Чжуцюэ-3" (ZQ-3), первая ступень которой предназначена для повторного использования.

Как говорится в заявлении компании, испытания прошли в Пилотной зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной в пустыне Гоби.

Отмечается, что во время испытаний все системы работали в штатном режиме, а взаимодействие ракеты и стартового комплекса соответствовало ожидаемым результатам.

Первая ступень ракеты "Чжуцюэ-3" спроектирована таким образом, чтобы после запуска самостоятельно возвращаться на Землю и совершать вертикальную посадку, что делает ракету частично многоразовой.

Первый запуск ZQ-3 состоялся 3 декабря 2025 года. Тогда ракета успешно вывела на орбиту испытательную полезную нагрузку, однако посадка первой ступени, рассчитанной на повторное использование, завершилась неудачей.

Ракета использует жидкий метан в качестве топлива и жидкий кислород в качестве окислителя. Предполагается, что она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 11,8 тонны полезной нагрузки.

Планируется, что ZQ-3 будет использоваться прежде всего для запусков крупных спутниковых группировок, включая китайскую систему интернет-спутников Guowang ("Национальная сеть").

В настоящее время в Китае ведется разработка трех проектов ракет с многоразовой первой ступенью. Помимо ZQ-3 компании LandSpace, государственная Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC), выпускающая ракеты-носители серии Long March ("Великий поход"), разрабатывает ракету Long March-12A, а частная аэрокосмическая компания Space Pioneer — ракету Tienlong-3.

Рост мирового спроса на коммерческие спутники и коммерческое использование космоса в последние годы усилил потребность в более частых и менее затратных запусках, что повысило интерес частных компаний к разработке ракет. Успех американской компании SpaceX также побудил Китай активнее поддерживать развитие частного космического сектора.

В настоящее время частные китайские космические компании осуществляют запуски с использованием ракет Ceres-1 компании Galactic Energy, SQX-1Y1 компании i-Space, Tienlong-2 (TL-2) компании Space Pioneer, "Чжуцюэ-2" (ZQ-2) компании LandSpace и Gravity-1 компании Orienspace.