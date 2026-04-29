Исследование: мозг собак начал уменьшаться по меньшей мере 5 тысяч лет назад Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на процесс одомашнивания собак

Международная группа ученых пришла к выводу, что заметное сокращение объема мозга у домашних собак начало фиксироваться примерно 5 тыс. лет назад — в эпоху позднего неолита.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, позволяют по-новому взглянуть на процесс одомашнивания собак и его временные рамки.

Долгое время уменьшение мозга считалось одним из характерных признаков одомашнивания, однако среди специалистов не было единого мнения о том, когда именно это произошло: на ранних этапах сосуществования человека и собаки или значительно позже.

Чтобы прояснить этот вопрос, команда исследователей под руководством доктора Томаса Куччи из Французского национального центра научных исследований проанализировала КТ-сканы черепов 22 доисторических волков и собак возрастом от 35 до 5 тыс. лет, а также 59 современных волков и 104 современных собак. В выборку вошли как породистые, так и бездомные, деревенские собаки и динго.

Сопоставление данных показало, что у современных домашних собак, динго, деревенских собак и собак позднего неолита объем мозга в среднем на 32% меньше, чем у древних и современных волков.

Особенно показательными оказались собаки позднего неолита, жившие примерно 5–4,5 тыс. лет назад. Их мозг был примерно на 46% меньше, чем у волков того же периода, и по размеру сопоставим с мозгом современных мопсов. Дополнительный анализ показал, что эта разница сохранялась даже с учетом меньших размеров тела животных.

При этом у двух ранних псовых, живших рядом с человеком 35 и 15 тыс. лет назад и условно называемых «протособаками», признаков уменьшения мозга обнаружено не было. Более того, у одной из них относительный объем мозга оказался даже больше, чем у древних волков.

По мнению авторов, это может указывать на то, что на ранних этапах одомашнивания мозг у собак мог временно увеличиваться, а полный комплекс признаков одомашнивания сформировался позднее, чем предполагалось ранее.

Ученые подчеркивают, что уменьшение размера мозга не означает снижения интеллектуальных способностей животных. «Образ жизни современных собак не всегда дает им возможность проявлять весь свой интеллект. Но они чрезвычайно умны, и одомашнивание не сделало их глупыми — напротив, оно сделало их очень способными понимать нас и взаимодействовать с нами», — отметил Куччи.

По словам исследователей, причины такого сокращения пока остаются неясными. Одна из гипотез заключается в том, что при уменьшении размеров мозга происходила его функциональная перестройка, благодаря которой собаки становились более чувствительными к окружающей среде и лучше адаптировались к жизни рядом с человеком.

Другая версия связывает этот процесс с ограниченными пищевыми ресурсами в неолитических поселениях: более мелким собакам с меньшим мозгом требовалось меньше энергии для выживания.

Новое исследование показывает, что ключевые анатомические изменения, которые принято связывать с полноценным одомашниванием, вероятно, сформировались значительно позже.

