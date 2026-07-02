Правительство Индии обратилось к Meta с просьбой не запускать в стране новую функцию WhatsApp, позволяющую пользователям общаться по имени пользователя без раскрытия номера телефона

Индия предупредила: новая функция WhatsApp может способствовать росту киберпреступности Правительство Индии обратилось к Meta с просьбой не запускать в стране новую функцию WhatsApp, позволяющую пользователям общаться по имени пользователя без раскрытия номера телефона

Правительство Индии обратилось к американской компании Meta с просьбой не запускать в стране новую функцию WhatsApp, позволяющую пользователям общаться по имени пользователя без раскрытия номера телефона, до завершения консультаций с властями.

Как сообщают индийские СМИ, Министерство электроники и информационных технологий Индии направило Meta официальное уведомление, в котором выразило обеспокоенность тем, что новая функция может способствовать росту киберпреступности.

Ведомство попросило компанию разъяснить, какие меры будут приняты для предотвращения интернет-мошенничества и других киберпреступлений, а также воздержаться от запуска функции в Индии до завершения консультаций по этому вопросу.

Новая функция, которую WhatsApp планирует внедрить для пользователей по всему миру, позволит обмениваться сообщениями, используя выбранное имя пользователя, без необходимости сообщать собеседнику номер телефона.