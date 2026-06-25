За восемь лет с момента основания Togg привлек более 105 тыс. пользователей Консорциум Togg — турецкий глобальный технологический бренд, отметил восьмую годовщину своего учреждения

Консорциум Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) — турецкий глобальный технологический бренд, специализирующийся на интеллектуальной мобильности и производстве электромобилей, отметил восьмую годовщину своего учреждения.

Компания была создана в рамках видения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под названием «Турецкий автомобиль» и официально начала свою деятельность 25 июня 2018 года. Togg разрабатывает полноценную цифровую экосистему, предлагая «умные устройства» (smart devices), передовое ПО и сеть зарядных станций.

Согласно собранной информации «Анадолу», акционерами Togg являются Anadolu Group Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding и Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB). Два прототипа (кроссовер и седан) первого интеллектуального электромобиля турецкого бренда Togg были официально представлены общественности 27 декабря 2019 года.

Строительство технологического кампуса Togg в районе Гемлик началось 18 июля 2020 года. Кампус был открыт 29 октября 2022 года в День Республики с участием президента Эрдогана, и в тот же день первое интеллектуальное устройство Togg, T10X, сошло с конвейера серийного производства.

Бренд также установил первые устройства своей интеллектуальной зарядной марки Trugo 11 октября 2022 года на территории популярного ТЦ и зоны отдыха Bolu HighWay.

Поставки и растущий уровень локализации



Цены на T10X были объявлены 14 марта 2023 года. Бренд, получивший более 177 тыс. предварительных заказов, определил первых пользователей с помощью лотереи 29 марта 2023 года, и в тот же период начались поставки автомобилей.

Уровень локализации, который на старте производства превышал 51%, по данным Министерства промышленности и технологий Турции, достиг 81,72% для T10X и 83,9% для T10F в списке местного вклада в автомобилестроение. Trugo также начал работу в качестве лицензионного оператора зарядной сети с апреля 2023 года.

Вторая модель T10F



Togg впервые представил прототип своего второго полностью электрического интеллектуального устройства, максимально приближенный к серийному производству, под названием T10F на выставке CES 2024. Инженерные испытания модели фастбэк T10F начались в августе 2024 года, и она была впервые представлена публике в Адане в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.

Вторая модель Togg, T10F, представленная мировой общественности на IAA Mobility 2025 в Мюнхене, поступила в продажу в Турции 15 сентября 2025 года, а в Германии — 29 сентября 2025 года. С выходом новой модели T10X также стал доступен пользователям в Германии, что ознаменовало выход бренда на европейский рынок.

T10X и T10F получили высший рейтинг — пять звезд — по всем испытаниям независимой программы Euro NCAP. Togg также представил на той же выставке платформу искусственного интеллекта Can.ai', разработанную в сотрудничестве с Microsoft Türkiye.

Расширение линейки продуктов и сервисной сети



Togg открыл заказы на полноприводную серию 4More с двумя двигателями (T10X 4More Obsidian и T10F 4More) через цифровую платформу Trumore 7 октября 2025 года.

В декабре 2025 года бренд начал пилотный запуск системы дилерских представительств в провинциях Анталья, Газиантеп, Бурса, Трабзон и Текирдаг. Сегодня Togg обслуживает пользователей в 81 провинции через 22 центра и 76 сервисных точек.

- Togg поддерживает развитие турецкого спорта

В марте 2025 года Togg подписал трехлетнее соглашение с Турецкой федерацией футбола (TFF), став главным спонсором национальных сборных. Логотип бренда размещен на тренировочной форме национальной команды.

18 февраля 2026 года Togg подписал трехлетнее соглашение с Турецкой федерацией баскетбола, став главным спонсором национальных баскетбольных сборных.

- Trugo – лидер экосистемы зарядных станций

Trugo — масштабная сеть быстрых зарядных станций для электромобилей менее чем за 3 года успешно выполнила 4 млн операций по всей Турции. Обеспечивая бесперебойный сервис, компания установила более 1000 станций в 81 провинции, доступных для всех марок электромобилей

Согласно данным Энергетической регулирующей комиссии Турции (EPDK), опубликованных впервые в июле 2025 года, компания заняла первое место в зарядной экосистеме с долей рынка 27,3%.

Бренд предоставляет услуги через более чем 2 тыс. станций и более 4 тыс. розеток, используя 100% возобновляемую энергию на своих сверхбыстрых устройствах.

- Togg стал лидером рынка в первый год деятельности

Togg завершил 2025 год с продажами T10X и T10F в количестве 39 020 единиц, став лидером рынка электромобилей.

Согласно данным Ассоциации дистрибьюторов автомобилей и мобильности Турции (ODMD), в первые пять месяцев 2026 года Togg занял первые два места на турецком рынке с двумя своими моделями. T10X занял первое место с продажами 9 070 единиц, T10F — второе с 7 675 единицами, общий объем продаж бренда достиг 16 745 единиц, а доля рынка электромобилей составила 25%.

Сегодня турецкий бренд электромобилей Togg преодолел отметку в 105 тыс. пользователей, подтвердив свои лидерские позиции на рынке.

- Новое обновление TruOS для T10X

В марте 2026 года Togg начал поэтапное внедрение новой версии операционной системы TruOS, разработанной для T10X, с помощью удаленного обновления.

Обновление направлено на повышение скорости и продуктивности интеллектуальных устройств, а также обеспечение более плавного взаимодействия с пользователем через обновленный интерфейс.

- Стратегическое партнерство

Togg подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с CAIT, дочерней компанией мирового лидера по производству аккумуляторов CATL, для совместной разработки платформы в сегменте B. Три модели, разрабатываемые на основе шасси технологии Bedrock от CAIT, планируется поэтапно представить пользователям с середины 2027 года.

Кроме того, бренд поднялся на девять позиций и занял 28-е место в исследовании Промышленной палаты Стамбула (ISO) «500 крупнейших промышленных предприятий Турции» по итогам 2025 года.​​​​​​​

