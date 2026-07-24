Захарова после заявления Маска призвала «отвести Starlink» от Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние заявления американского предпринимателя Илона Маска об украинском конфликте, предложив «отвести Starlink» от Украины.

Поводом для реакции стали слова Маска, который раскритиковал западных дипломатов. По его мнению, его «сильно раздражают политики, которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска, в то время как люди продолжают погибать на линии фронта».

В ответ Захарова в своем Telegram-канале написала, что хочется развить мысль и предложила «отвести Starlink» от Украины. «Чтобы люди не умирали», - добавила она.

Ранее в интервью The Economist Маск заявил, что урегулирование конфликта невозможно без компромиссов с Россией. По его словам, ожидать полного вывода российских войск «нереалистично».

В тот же день глава МИД Сергей Лавров заявил, что «отторжение Украиной» плана США по урегулированию конфликта «высокомерно» и связано с поставками вооружений Киеву. По его словам, вооружениями, которые поставляются в Украину, лидер страны пытается «подорвать стабильность России и атакует мирных граждан». Значительная часть поставок оружия исходит со стороны США, подчеркнул министр, упомянув предоставление Киеву разведывательных данных.