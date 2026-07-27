12 ученых, участвовавших в экспедиции, доставили в Турцию данные, собранные на 94 станциях

Завершилась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции 12 ученых, участвовавших в экспедиции, доставили в Турцию данные, собранные на 94 станциях

Завершилась шестая национальная арктическая научно-исследовательская экспедиция Турции (TASE-VI). Экспедиция прошла под патронажем президента Турции и при поддержке Министерства промышленности и технологий и координации Института полярных исследований TÜBİTAK (KARE).

Исследовательская группа, отправившаяся из Стамбула 25 дней назад для проведения морских исследований полярных экосистем, сначала прибыла в Осло. Затем команда вышла в море из Тромсе, завершила последние приготовления к научной экспедиции в северные широты и приступила к исследованиям.

На борту судна научная группа достигла 82-го градуса северной широты, после чего вернулась в Турцию по тому же маршруту.

В экспедиции приняли участие 12 ученых, которые реализовали 12 научных проектов в сферах океанографии, биологии, химии, атмосферной динамики, метеорологии, геодезии и спутниковых систем.

В состав научной группы также входили трое иностранных исследователей из Аргентины, Болгарии и Уругвая. Они участвовали в экспедиции, целью которой было изучение на месте последствий глобального изменения климата и проведение важнейших научных исследований.

В этом году команда продолжила работу в рамках Национальной стратегии полярных исследований, сосредоточившись на таких приоритетных темах национального и международного значения, как глобальное изменение климата, находящиеся под угрозой экосистемы и воздействие человеческой деятельности.

Как и в предыдущие годы, экспедиция проводилась в соответствии с обновленными экологическими протоколами и принципом минимального воздействия на природу.

Образцы и проверочные данные доставлены в Турцию

В рамках экспедиции на заранее определенных научных станциях в Северном Ледовитом океане и в районе Шпицбергена были проведены междисциплинарные полевые исследования.

В ходе работ по различным проектам участники преодолели около 4 тысяч морских миль. Экспедиция, без учета времени в пути, продолжалась 22 дня. За это время научные образцы были собраны на 94 различных станциях.

В Турцию были доставлены образцы и данные, полученные в ходе морских исследований полярных экосистем, океанографических измерений, отбора проб воды и донных отложений, изучения распределения температуры и солености в Северном Ледовитом океане, исследования микропластика, работы подводного дрона, сравнительных исследований с космическими условиями, отбора проб атмосферных частиц и аэрозолей, метеорологических измерений, сбора данных GNSS — Глобальной навигационной спутниковой системы, биологических образцов, наблюдений за морским льдом и данных для проверки дистанционного зондирования.

Экспедиция повышает научную заметность Турции

Образцы, доставленные из Арктики, будут проанализированы в лабораториях соответствующих университетов и исследовательских учреждений. Полученные результаты помогут лучше понять экологические изменения в арктическом регионе.

Проведенные исследования повышают научную заметность Турции в области полярных исследований, укрепляют международное сотрудничество и способствуют формированию долгосрочной научной базы данных по Арктике.

После завершения анализа результаты будут представлены национальному и международному научному сообществу.

В начале TASE-VI трое старшеклассников, представлявших два проекта, получили возможность испытать свои разработки в Арктике. Они стали победителями по своим направлениям в конкурсе исследовательских проектов по изменению климата для старшеклассников TÜBİTAK 2204-D и были отобраны по итогам собеседований.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр в рамках экспедиции посетил как турецкую научную делегацию, так и район проведения исследований.

Сначала Каджыр прибыл в поселение Лонгйир на острове Шпицберген, после чего поднялся на судно, где находились турецкие исследователи, и присоединился к экспедиции.

Министр пообщался с турецкими учеными и получил информацию о проводимых ими исследованиях.

Позднее Каджыр встретился с представителями властей Шпицбергена.

Мы успешно провели отбор проб на 94 различных станциях

Руководитель Шестой национальной арктической научно-исследовательской экспедиции, капитан Догач Байбарс Ишилер, заявил «Анадолу» в аэропорту Стамбула, что команда успешно завершила экспедицию и вернулась в страну.

«За время экспедиции мы преодолели около 4 тысяч морских миль и успешно провели отбор проб на 94 различных станциях», - сказал он.

По словам Ишилера, в экспедиции участвовали исследователи Управления навигации, гидрографии и океанографии Военно-морских сил Турции, а также Стамбульского технического университета, Стамбульского университета, Университета Докуз Эйлюль и Технического университета Гебзе.

Он также сообщил, что старшеклассники получили возможность испытать свои проекты. «Совместно со всеми нашими исследователями мы реализовали 12 различных проектов от космических наблюдений и морских исследований до океанографических работ, измерений с помощью установленной на судне метеорологической станции, а также наблюдений под водой, у дна и на морском дне», - отметил Ишилер.

Он подчеркнул, что ежегодно исследователи перевозят в Арктику и Антарктику, а затем возвращают обратно тонны грузов.

По его словам, при проведении исследований в столь сложных условиях особое значение имеют командная работа и опыт.

Ишилер сообщил, что Турция имеет двусторонние соглашения о сотрудничестве в области полярных исследований с 16 странами. В рамках этих договорённостей в экспедиции TASE-VI приняли участие трое иностранных исследователей.

«Анадолу» оказывает чрезвычайно важную поддержку в освещении экспедиций

Догач Байбарс Ишилер отметил важность освещения экспедиции и проводимых исследований.

«В этом контексте корреспонденты Агентства «Анадолу» ежегодно участвуют в наших арктических и антарктических экспедициях и оказывают чрезвычайно важную поддержку в распространении информации о них и донесении ее до общества», - сказал он.

Комментируя визит министра Каджыра, Ишилер отметил, что это имеет чрезвычайно большое значение. «Визит продемонстрировал внимание и важность, которые государство придает полярным исследованиям, а также способствовал более активному представлению достижений нашей страны в этой сфере на международной арене», - сказал он.

Мы продемонстрировали академические достижения

Ишилер напомнил, что подобные экспедиции проводятся с 2017 года.

«В рамках Шестой национальной арктической научно-исследовательской экспедиции мы завершили создание сети станций отбора проб, охватывающей весь район вокруг архипелага Шпицберген. Это имеет чрезвычайно большое значение для оптимизации будущих экспедиций, получения новых данных, проведения долгосрочного мониторинга и подготовки научных публикаций. Каждая взятая нами проба и каждый образец обладают огромной ценностью. Мы работаем в крайне изолированных районах, в сложных и постоянно меняющихся условиях, оперативно корректируя планы и проводя отбор проб», - сказал он.

По его словам, около 80 % научных публикаций, подготовленных Турцией в области полярных исследований, относятся к журналам категорий Q1 и Q2. Таким образом, мы уже продемонстрировали наши академические достижения. «В дальнейшем наша цель - продолжать развивать и приумножать эти результаты», – подчеркнул Ишилер.