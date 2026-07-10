В ЕК считают, что дизайнерские решения Facebook и Instagram формируют зависимость у пользователей

Еврокомиссия обвинила Meta в создании «цифровой зависимости» В ЕК считают, что дизайнерские решения Facebook и Instagram формируют зависимость у пользователей

Европейская комиссия выдвинула обвинения против компании Meta, усмотрев в элементах дизайна платформ Facebook и Instagram нарушение цифровых правил. По мнению ЕК, указанные дизайнерские решения способствуют формированию у пользователей зависимости.

В ходе расследования, проводимого Еврокомиссией в отношении Meta, были получены предварительные выводы, согласно которым зависимообразующие дизайнерские решения, применяемые в Facebook и Instagram, не соответствуют требованиям Закона о цифровых услугах (DSA).

В опубликованном заявлении отмечается, что такие функции, как бесконечная прокрутка ленты, автовоспроизведение видео, мгновенные уведомления и высокоперсонализированные системы рекомендаций, не подверглись должной оценке с точки зрения потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей.

Особое внимание уделяется тому, что бесконечная прокрутка, автовоспроизведение и персонализированные рекомендации побуждают пользователей проводить на платформах значительно больше времени, что, в свою очередь, способствует выработке нездоровых привычек и компульсивных моделей поведения.

Кроме того, в заявлении указывается, что Meta проигнорировала уже имеющиеся данные о времени, которое дети проводят в Instagram и Facebook в ночное время. «Существующие меры Meta по снижению рисков свидетельствуют о том, что компания недостаточно эффективно противодействует угрозам, порождаемым зависимообразующим дизайном», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Регулятор подчеркнул, что Meta должна внести соответствующие изменения в дизайн своих платформ. Вместе с тем в заявлении обращается внимание на то, что представленные выводы носят предварительный характер и не являются окончательным результатом расследования, а компания Meta сохраняет за собой право представить свою защиту.

Также напоминается, что если по итогам расследования будет принято решение о признании нарушения, Еврокомиссия сможет наложить на Meta административный штраф в размере до 6% от ее годового глобального оборота.

