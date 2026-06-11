Сильные дожди на острове Суматра в ноябре 2025 года привели к гибели примерно 58 представителей одного из самых редких видов человекообразных обезьян в мире

Дожди в Индонезии уничтожили 7% редчайших орангутанов Сильные дожди на острове Суматра в ноябре 2025 года привели к гибели примерно 58 представителей одного из самых редких видов человекообразных обезьян в мире

В результате сильных дождей, прошедших на индонезийском острове Суматра в ноябре 2025 года, погибло около 7% популяции тапанулийских орангутанов, которые считаются самым редким видом крупных человекообразных обезьян в мире.

Ученые провели исследование популяции тапанулийских орангутанов, открытых в 2017 году. По оценкам специалистов, численность этого вида составляет менее 800 особей.

Исследование показало, что тапанулийские орангутаны, обитающие исключительно в экосистеме Батанг-Тору на севере Суматры, серьезно пострадали от сильных дождей, вызвавших в ноябре 2025 года стихийные бедствия, в результате которых погибли сотни людей.

Согласно результатам исследования, из-за вызванных ливнями природных катастроф погибло около 58 орангутанов этого вида, находящегося под критической угрозой исчезновения. Это составляет примерно 7% всей популяции.

Авторы исследования также предупредили, что экстремальные погодные явления в регионе, вероятно, будут усиливаться и в будущем, что может поставить под серьезную угрозу среду обитания тапанулийских орангутанов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Cell Press».