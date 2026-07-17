Также планируется создать многофункциональный сервис обмена информацией для повышения доступности услуг и защиты данных

Госслужащих РФ переведут на отечественные мессенджеры к 2030 году Также планируется создать многофункциональный сервис обмена информацией для повышения доступности услуг и защиты данных

Все рабочие коммуникации российских государственных и муниципальных служащих планируется перевести на многофункциональный сервис обмена информацией «Макс» к 2030 году. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к указанному сроку доля рабочих коммуникаций госслужащих, сотрудников муниципальных органов, подведомственных учреждений и организаций, осуществляемых исключительно через «Макс», должна достичь 100%.

Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе мессенджера «Макс». Его развитием занимается компания «Коммуникационная платформа», входящая в холдинг VK.

Бета-версия приложения была выпущена в марте 2025 года. С сентября того же года «Макс» включен в перечень программ, обязательных для предварительной установки на новые смартфоны, продаваемые в РФ.

В июне приложение было удалено из магазинов App Store и Google Play. В Минцифры РФ заявляли, что ведут переговоры с Apple о возвращении сервиса. В VK отмечали, что приложение продолжает работать и доступно для установки через российские и другие магазины приложений для устройств на Android.

В июле Евросоюз ввел санкции против VK и компании «Коммуникационная платформа». В холдинге заявили, что ограничения не повлияли на работу сервисов.