Госслужащих РФ переведут на отечественные мессенджеры к 2030 году

Marina Mussa
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Все рабочие коммуникации российских государственных и муниципальных служащих планируется перевести на многофункциональный сервис обмена информацией «Макс» к 2030 году. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, к указанному сроку доля рабочих коммуникаций госслужащих, сотрудников муниципальных органов, подведомственных учреждений и организаций, осуществляемых исключительно через «Макс», должна достичь 100%.
Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе мессенджера «Макс». Его развитием занимается компания «Коммуникационная платформа», входящая в холдинг VK.
Бета-версия приложения была выпущена в марте 2025 года. С сентября того же года «Макс» включен в перечень программ, обязательных для предварительной установки на новые смартфоны, продаваемые в РФ.
В июне приложение было удалено из магазинов App Store и Google Play. В Минцифры РФ заявляли, что ведут переговоры с Apple о возвращении сервиса. В VK отмечали, что приложение продолжает работать и доступно для установки через российские и другие магазины приложений для устройств на Android.
В июле Евросоюз ввел санкции против VK и компании «Коммуникационная платформа». В холдинге заявили, что ограничения не повлияли на работу сервисов.