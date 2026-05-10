Глава Baykar призвал создать Альянс технологической солидарности против глобальных техномонополий

Председатель совета директоров турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар призвал создать нерушимый Альянс технологической солидарности, объединив усилия с дружественными и угнетенными народами, чтобы разорвать паутину глобальных технологических монополий.

«Если мы объединим наши силы, мы сможем разорвать паутину, сплетенную этими монополиями», — сказал он, выступая на международной оборонной и аэрокосмической выставке SAHA-2026. Выставка была организована в Стамбульском выставочном центре кластером SAHA Istanbul — крупнейшим в Турции и Европе объединением предприятий оборонной, авиационной и космической промышленности. Генеральным информационным партнером выступило «Анадолу».

Байрактар отметил, что участники выставки собрались, чтобы обсудить дорожную карту того, как оставаться людьми и свободно и достойно существовать на острейшем технологическом и нравственном распутье XXI века.

По его словам, около 30 лет назад человечеству продали технологическую утопию, утверждая, что интернет устранит границы, свободное обращение информации уравняет мир, а гражданские технологии принесут глобальный мир.

«Однако, сегодня мы видим, что наибольшую угрозу нашей независимости представляют не обычные армии, стянутые к нашим границам, а техно-капиталистическое глобальное господство, проникающее в наши цепочки поставок, дата-центры и непосредственно в устройства, которые у нас в карманах», — сказал глава компании, подчеркнув, что это господство не приходит с грубой силой, как диктатуры прошлого, а входит в жизнь как добровольное рабство — через систему, которая подсаживает миллиарды людей на зависимость, словно наркотик.

Сегодня базовый алгоритм любой социальной сети или видеоплатформы не предназначен для того, чтобы показывать правду или полезное, обратил внимание он. «Искусственный интеллект, работающий в фоновом режиме, анализирует наши неврологические слабости и оптимизирует контент на основе гнева, гедонизма и страха, чтобы вызвать выброс дофамина и удержать нас на экране на 10 секунд дольше. Чем больше смотришь, тем сильнее затягивает в сеть», - пояснил Байрактар.

Он отметил, что грань между человеком и машиной в современное время становится все более размытой. «Я говорю не только о подражании машин человеку, мы движемся к темной эпохе, где люди стремительно превращаются в машины. Мы находимся под властью бездушного рационализма, материализма, не признающего за другими права на жизнь и свободу. Мы сталкиваемся с нашествием машин и людей-машин»,- сказал он.

Байрактар заявил, что для людей-машин не существует веры, любви, сострадания и свободы. «Машина не страдает, не тоскует, не спрашивает «почему?», - подчеркнул глава Baykar.

- «Наша цель — построить справедливый мир, где технология служит человеку»

Сельчук Байрактар подчеркнул, что целью должно стать построение справедливого мира, где не человек превращается в машину, а технология служит человеку. «Смартфоны, часы, коммуникационные сети, которые мы приобретаем за большую цену, буквально заточили человечество в паутину. Представьте себе человека, опутанного паутиной по всем конечностям, и чудовище, которое высасывает его досуха. Однако в нашей вере паутина — это чудесная завеса, которая защищает человека от угнетения и зол и сохраняет свободу», - сказал он.

Байрактар заявил, что человечество, которое хотят заточить в паутину, — это нечто гораздо большее, чем просто источник данных. «Мы обязаны противопоставить этим высокомерным и темным манифестам нашу собственную дорожную карту, в центре которой — справедливость, сострадание, мораль и человеческое достоинство», - сказал он.

- «Нам необходимо создать сдвиг парадигмы и добиться совершенно нового прорыва»

Сельчук Байрактар указал на то, что искусственный интеллект требует огромной «прожорливости» к данным и огромной вычислительной мощности.

«Сегодня глобальные гиганты с помощью сотен тысяч процессоров смешивают все данные человечества и получают непропорциональную власть. Как же такие страны, как Турция, дружественные и братские нации будут конкурировать с этими гигантскими монополиями со своими ограниченными ресурсами? Если мы будем бежать по их дорожке, по их правилам, мы будем лишь посредственными наблюдателями этих технологий. Давайте вернемся к нашему корню, нашей сути, то есть к самим себе — к нашей древней истории», - призвал он.

По его словам, необходимо создать собственную экосистему с открытым исходным кодом, прозрачным и поддающимся контролю программным обеспечением и оборудованием.

Байрактар отметил, что модель прогресса в отношении искусственного интеллекта не должна опираться только на статистические массивы под управлением аппаратных монополий. «Должен быть гибридный подход, основанный на научном наследии человечества, включающий физический мир и ставящий в центр структуру языка и строительные блоки мыслительных способностей. Каждая семантическая способность, которую мы добавим к статистической машине искусственного интеллекта, станет ключом к решению гораздо более сложных задач с гораздо меньшими вычислительными мощностями. Мы должны создать собственную экосистему с открытым исходным кодом, прозрачным и поддающимся контролю программным обеспечением и оборудованием», - добавил он.

- «Мы должны создать Альянс технологической солидарности»

Сельчук Байрактар указал на то, что на пути от искусственного интеллекта до передовых чиповых технологий, от квантовых вычислений до роботизированной автоматизации необходимо разрабатывать граничные вычислительные модели, работающие непосредственно на устройстве, без необходимости в огромной, централизованной облачной структуре.



«Мы должны создать нерушимый Альянс технологической солидарности, делясь разработанными нами высокими технологиями с дружественными, братскими и угнетенными народами. Мы обязаны объединить наши усилия, не становясь заложниками гигантских дата-центров монополий. Если мы объединим наши силы, мы сможем разорвать паутину, сплетенную этими монополиями. Это объединение должно быть не просто союзом на бумаге, а глубокой революцией менталитета», - добавил он.

Глава Baykar подчеркнул, что важнейший элемент для реализации этого видения — сам человек, молодое поколение, которое и есть само будущее. «Те семена, которые мы начали сеять по всей Анатолии на TEKNOFEST 8 лет назад, сегодня превращаются в огромные платаны, достающие до небес. Поколение TEKNOFEST, которое сегодня стоит перед нами, — это не просто поколение, разрабатывающее технологии. Это поколение, которое само перерезает себе пуповину, говорит «мы можем сделать лучше всех», разорвало ментальные кандалы, это благородное поколение свободы», - подчеркнул он.

Байрактар отметил, что это поколение каждым своим делом, каждым своим шагом одну за другой разрывает нити той глобальной паутины. «Именно наши новейшие системы искусственного интеллекта, которые вы видите сегодня на этой выставке, наши автономные рои, общающиеся друг с другом, словно стаи птиц в природе, и все наши работы, переписывающие мировую военную доктрину, несут на себе отпечаток поколения TEKNOFEST, выросшего за последние 8 лет»,- добавил он.

После выступления в память о дне председатель Управления оборонной промышленности при президенте Халюк Гёргюн вручил Байрактару миниатюру с изображением Bayraktar TB2 и KIZILELMA в небе над Стамбулом.​​​​​​​

