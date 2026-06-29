Технологии ИИ сегодня становятся одним из важных элементов развития беспилотных систем и противовоздушной обороны - Андрей Белоусов

Глава Минобороны РФ рассказал о внедрении ИИ в беспилотники Технологии ИИ сегодня становятся одним из важных элементов развития беспилотных систем и противовоздушной обороны - Андрей Белоусов

Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов, автозахвата целей и навигации. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщают российские СМИ в понедельник, 29 июня.

По словам Белоусова, технологии ИИ сегодня становятся одним из важных элементов развития беспилотных систем и противовоздушной обороны. Министр отметил, что ситуация с защитой российских регионов меняется очень быстро - примерно каждые «два-три месяца».

Говоря о применении искусственного интеллекта в беспилотниках, Белоусов выделил два основных направления. Первое связано с распознаванием образов и автозахватом целей, второе - с навигацией.

«В дронах искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Первое - это все, что касается распознавания образов и автозахвата целей. И второе - это навигация», - заявил министр.

Он также отметил, что нейросети нуждаются в обучении. Для этого, по словам Белоусова, внедряются системы сбора и обработки данных, а также формируется так называемая «витрина данных».

ПВО с элементами ИИ

Отдельно министр остановился на внедрении ИИ в системы противовоздушной обороны. По его словам, одно из направлений работы связано с поддержкой принятия решений.

«Большой куст искусственного интеллекта - это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО», - сказал Белоусов.

Он добавил, что этот проект входит в число семи задач, которые планируется реализовать до конца года. По словам министра, результат должен быть получен к ноябрю. В работе, как отметил Белоусов, участвуют в том числе гражданские компании.

Защита от беспилотников и единая информационная среда

По словам министра, в России активно внедряются мобильные огневые группы, которые оснащаются, в частности, FPV-перехватчиками.

Кроме того, с апреля началось создание единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности при атаках беспилотников. Белоусов подчеркнул, что радиолокационные станции должны быть видны в общей системе.

«У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе», - сказал министр.

Он отметил, что программное обеспечение внедряется начиная с тактического звена. Оно, по его словам, должно помогать определять цели, видеть общую обстановку и управлять боем. Также большое количество планшетов уже передано расчетам, командирам и в боевые машины.

Эффективность беспилотных подразделений

Белоусов заявил, что эффективность применения дронов в войсках беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов.

«У них эффективность применения дронов, по данным DC, примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», - отметил министр.