Глава компании Baykar: беспилотники совершат революцию в боевой авиации

В ближайшие три десятилетия беспилотные истребители станут основой военно-воздушных сил, полностью вытеснив пилотируемые самолеты. Об этом сказал председатель правления турецкой технологической компании Baykar Сельчук Байрактар

«Это станет масштабной революцией в боевой авиации»,-подчеркнул он, отметив, что в настоящее время в мире насчитывается 15 000 истребителей.

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО во главе с Маркушем Перештрелу де Вашконселушем и делегация Великого национального собрания Турции во главе со спикером Нуманом Куртулмушем посетили Национальный технологический центр имени Оздемира Байрактара компании Baykar.

В ходе визита гости были проинформированы о деятельности центра и разработках Турции в сфере национальных технологий, включая отечественный беспилотный истребитель KIZILELMA.

Байрактар провел параллель между тем, как машина почти два десятилетия назад впервые обыграла чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, и тем, как сегодняшние беспилотные технологии наподобие турецкого беспилотного боевого самолета KIZILELMA, способны изменить традиционные правила боевой авиации.

«В кабине этого летательного аппарата нет человека. Однако он способен выполнять все те же функции, что и боевой самолет с пилотом, и даже и больше, поскольку в нём отсутствует человеческий фактор. И обходится он намного дешевле. Это словно шахматная партия, сыгранная машиной против Каспарова. У нас нет необходимости в длительном периоде обучения, который требуется, чтобы сделать из человека военного пилота, для чего порой требуется 10 лет обучения»,-пояснил он.

Говоря о преимуществах беспилотных систем он также указал на фактор экономии времени на тренировочных полетах. «Учебные полеты составляет 90 процентов всех полетов реактивных самолетов. Это означает, что если вашем распоряжении есть 10 самолетов, девять из них на протяжении всего срока эксплуатации используются в целях обучения. У вас остается всего лишь один самолет, готовый к боевым действиям. А в случае с беспилотниками необходимость в обучении отпадает, поскольку что для компьютеру этого не требуется. Для него достаточно лишь наличия оптимизированного программного обеспечения»,-рассказал Байрактар.

При этом глава Baykar выразил надежду, что в перспективе беспилотные технологии будут ориентированы на гражданский сектор, а не на ведение боевых действий. Гораздо лучше разрабатывать технологии для лечения болезней или для удовлетворения человеческих потребностей, а не для создания вооружений. Но, к сожалению, сегодняшняя ситуация в мире все больше подталкивает нас к деятельности в оборонной сфере»,-резюмировал он.