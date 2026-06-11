Гигантское «китовое кладбище» возрастом более 5 млн лет обнаружено в Индийском океане Ученые нашли крупнейшее и самое глубокое скопление останков китов в зоне Диамантина

В ходе исследования на юго-востоке Индийского океана было обнаружено крупнейшее и самое глубокое известное «китовое кладбище», где найдены окаменелости возрастом более 5 миллионов лет.

Группа ученых из Италии, Китая и Новой Зеландии провела подводные исследования в районе Диамантина — системе подводных желобов и гор на юго-востоке Индийского океана.

В ходе 32 погружений, выполненных в 2023 году, исследователи обнаружили 485 участков с останками китов и пять новых сильно разложившихся туш китов. Находки располагались на глубине около 7 тысяч метров ниже уровня моря, тогда как ранее большинство подобных «китовых падений» (whale fall) фиксировались на глубинах менее 4 километров.

Учёные предполагают, что протяженная зона длиной около 1200 километров в направлении северо-запад — юго-восток может представлять собой ранее неизвестный «суперкоридор китовых падений».

В ходе работы также был найден окаменевший череп вымершего клюворылого кита вида Pterocetus benguelae, датируемый примерно 5,3 миллиона лет назад, а также череп ранее неизвестного науке вида Pterocetus diamantinae.

Специалисты также обнаружили множество организмов, обитающих на разлагающихся китовых останках — ракообразных, моллюсков, червей, питающихся костями, и хрупких морских звезд.

Один из авторов исследования, доктор Джованни Бианнуччи из Пизанского университета (Италия), заявил, что открытие показывает, как живые организмы адаптируются к экстремальным условиям глубоководной среды, где отсутствует свет и чрезвычайно высокое давление.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.