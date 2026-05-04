В Эстонии стартовали масштабные учения Spring Storm 2026

В Эстонии 4 мая стартовали крупнейшие ежегодные учения Spring Storm 2026, сообщила пресс-служба Сил обороны страны.

В маневрах задействованы более 12 тыс. военнослужащих из Эстонии и союзных государств. В рамках учений планируется отработать планирование и проведение оборонительных операций Эстонской дивизии совместно с союзниками в условиях, приближенных к традиционным боевым действиям. Отдельный акцент сделан на взаимодействии эстонских подразделений с союзными силами, а также на координации различных видов войск и командований.

Отмечается, что проведение части маневров за пределами Эстонии позволит отработать действия в приграничной зоне и усилить трансграничное военное взаимодействие. На территории Латвии будут задействованы подразделения Эстонии, Франции, Латвии и Великобритании.

Отдельным элементом станет участие 4-й бригады Великобритании, которую перебросят из Соединенного Королевства в Эстонию. В ходе учений британская сторона отработает быстрое развертывание, а Эстония - прием, размещение и дальнейшее перемещение союзных сил.

В программу Spring Storm 2026 включен анализ опыта российско-украинского конфликта, в частности в части тактики ведения боевых действий и использования беспилотных систем. Кроме того, Силы обороны Эстонии проведут испытания новых решений оборонной промышленности в условиях, максимально приближенных к реальным.

Во время учений будут использоваться тяжелая техника, авиация, беспилотники, холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Власти предупредили жителей о возможном шуме и заметном присутствии военной техники на дорогах. Колонны, как правило, будут состоять из 10–15 машин и двигаться со скоростью до 70 км/ч.

В Spring Storm 2026 примут участие подразделения сухопутных войск, ВВС и ВМС Эстонии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Командование поддержки, Киберкомандование, Союз обороны Эстонии, а также военные из Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Чехии, Нидерландов, Великобритании, США и Украины.

Spring Storm является крупнейшим ежегодным учением Сил обороны Эстонии. Первые маневры прошли в 2003 году, нынешние стали 20-ми по счету.