В соревнованиях на базе Ближневосточного технического университета участвуют 25 отечественных и зарубежных команд, разрабатывающих беспилотные аппараты для исследования планет

В Турции стартовал конкурс марсоходов и луноходов Anatolian Rover Challenge В соревнованиях на базе Ближневосточного технического университета участвуют 25 отечественных и зарубежных команд, разрабатывающих беспилотные аппараты для исследования планет

Организованный Обществом космических исследований (UKET) на территории кампуса Ближневосточного технического университета (ODTÜ) конкурс Anatolian Rover Challenge (ARC) проходит с участием 25 турецких и зарубежных команд.

В рамках мероприятия команды соревнуются в выполнении стратегических задач на симуляционных площадках Луны и Марса с помощью беспилотных наземных аппаратов, используемых при исследовании планет.

Пятый по счету конкурс, организованный UKET, включает такие этапы, как автономное управление, научные исследования и ночные задания, в ходе которых команды испытывают возможности своих аппаратов. Мероприятие создает важную платформу для развития человеческого потенциала и технических возможностей Турции в соответствии с национальными космическими целями страны.

Фото : Osmancan Gürdoğan/AA

«Формируется академическая база для лунной миссии Турции 2028 года»

Генеральный координатор ARC Утку Хатипоглу рассказал агентству Anadolu, что конкурс был создан с целью развития космического сообщества в Турции и внесения вклада в национальную лунную программу страны.

По его словам, в соревнованиях принимают участие команды из Великобритании, Мексики, Германии, Бангладеш, Индии, Чехии, Польши и Турции.

Хатипоглу отметил, что организация проводится при участии Турецкого космического агентства (TUA), компании TÜBİTAK Uzay, ODTÜ и ODTÜ Teknokent, а главными спонсорами выступают Fergani Uzay и Baykar.

Говоря о научной значимости конкурса, он заявил: «Мы фиксируем данные об аппаратах участников и выполненных ими задачах, создавая академическую базу. Мы формируем архив, который может быть использован как нами, так и в рамках лунной миссии Турции 2028 года. Кроме того, мы мотивируем наших участников в дальнейшем работать в космической отрасли».

Фото : Osmancan Gürdoğan/AA

Симуляции Луны и Марса включают ночные и совместные задания

Хатипоглу отметил, что ARC входит в число ведущих мировых соревнований такого рода наряду с University Rover Challenge (URC) в США и European Rover Challenge (ERC) в Европе, однако имеет собственные научные сценарии.

По его словам, в отличие от многих международных конкурсов, где используются преимущественно марсианские полигоны, ARC впервые включил в программу также лунную площадку.

«Наши студенты выполняют здесь автономные, научные, совместные и ночные задания. В автономном задании аппараты движутся исключительно по запрограммированным алгоритмам без внешнего вмешательства. В научном задании команды формируют гипотезы и проводят анализы, например, ищут воду или признаки жизни на марсианской поверхности», — рассказал он.

Он также отметил уникальность ночного этапа: «Мы отключаем внешнее освещение и позволяем командам испытывать роботизированные манипуляторы в условиях темного космоса. В совместном задании на лунной площадке все команды одновременно выходят на полигон и выполняют общие механические задачи».

Фото : Osmancan Gürdoğan/AA

Студенты проверяют технические и академические навыки

Участник соревнований от команды ODTÜ Rover Бильге Арыкча рассказала, что разработанный ими исследовательский беспилотный аппарат оснащен специальной роботизированной рукой для выполнения автономных задач.

По ее словам, с помощью буровой системы аппарат собирает образцы грунта и анализирует их.

Она отметила, что из-за некоторых технических проблем команда в этом году не рассчитывает на первое место, однако подчеркнула, что конкурс предоставляет студентам большой практический опыт.

Представитель польской команды Legendary Rover Давид Адамяк сообщил, что коллектив уже принимал участие в соревнованиях ранее.

«Мы приехали сюда, чтобы протестировать наш новый аппарат. Мы хорошо знаем этот полигон и атмосферу соревнований. Наша цель — завершить конкурс с победой», — сказал он.

Фото : Osmancan Gürdoğan/AA

Конкурс завершится 1 августа

В соревнованиях, где не устанавливается жесткий лимит времени, команды, завершившие задание раньше, сразу переходят к следующему этапу. Запросы на дополнительное время рассматривает судейская комиссия.

В течение конкурса команды также проходят испытания модулей спутниковой связи RSCP (Surface Exploration Vehicle Satellite Communication Protocol) в палаточном лагере.

В рамках задания «Время сияния» участники оцениваются по таким критериям, как управление аппаратом на сложной местности, выбор материалов, работа с панелью управления и организация командной работы.

Мероприятие завершится 1 августа итоговым заседанием и церемонией награждения.