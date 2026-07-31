В Турции прошли рулежные испытания прототипа национального истребителя KAAN Самолет выполнил пробежку на объекте турецкой аэрокосмической компании ⁠TUSAŞ

Новый летный прототип турецкого истребителя KAAN официально приступил к наземным предполетным рулежным испытаниям на объекте компании турецкой аэрокосмической компании ⁠TUSAŞ.

Самолет впервые выполнил пробежку по взлетно-посадочной полосе под управлением собственных двигателей, что знаменует начало ключевого этапа наземных проверок перед его первым полетом.

Кадры испытаний в социальной сети турецкой платформы NSosyal опубликовал TUSAŞ.

В публикации представлены изображения нового прототипа KAAN, на который еще не нанесено финальное покрытие.

Первый прототип KAAN совершил свой первый полет в 2024 году. Затем началась реализация следующего этапа проекта. Были изготовлены новые прототипы, которые продолжат летные испытания.

Этапы тестирования и разработки проекта продолжаются на прототипах P1 и P2, которые имеют гораздо более совершенную системную архитектуру.