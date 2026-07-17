В Турции заявили о запуске атомных часов в космос «Первый сигнал с космического аппарата успешно получен», — министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр сообщил о запуске в космос разработанных в стране рубидиевых атомных часов (RAFS), имеющих ключевое значение для создания региональной системы позиционирования и синхронизации времени в рамках Национальной космической программы.

В своем сообщении Каджыр рассказал о рубидиевых атомных часах и проводимой Турцией работе в этой области.

Министр отметил, что атомные часы измеряют время с исключительно высокой точностью, используя в качестве эталона постоянную частоту колебаний (резонанса) между энергетическими уровнями атомов и электронов. Атом рубидия совершает 6 млрд 834 млн 682 тыс. 610 колебаний между различными энергетическими уровнями за одну секунду, - указал он.

Каджыр также сообщил, что отечественные атомные часы были успешно выведены в космос.

«Рубидиевые атомные часы, имеющие критическое значение для создания региональной системы позиционирования и синхронизации времени, которая входит в число стратегических целей нашей Национальной космической программы, успешно выведены в космос в рамках миссии SpaceX Transporter-17. Первый сигнал с космического аппарата также успешно получен», — сказал министр.

По его словам, рубидиевые атомные часы, ставшие важной вехой для дальнейшего развития космических технологий, были разработаны в Турции под руководством Турецкого космического агентства (TUA) при участии Национального метрологического института TÜBİTAK (UME) в качестве головного исполнителя, а также TÜBİTAK Uzay и İTÜNOVA.

Каджыр отметил, что технология найдет применение в системах связи, навигации, спутниковых технологиях и научных исследованиях.

Рубидиевые атомные часы, которые пройдут испытания в космических условиях на борту кубсата, станут важным этапом в развитии национальных компетенций Турции в области космических технологий синхронизации времени и частоты, - добавил он.