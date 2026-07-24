В Таджикистане разработали проект стратегии по управлению отходами до 2040 года Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры, внедрение цифрового мониторинга и развитие переработки отходов

В Душанбе представили проект национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами до 2040 года, а также концепцию создания регионального центра управления отходами. Об этом сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

Документы были рассмотрены на рабочем совещании с участием представителей государственных органов республики, международных финансовых организаций и профильных экспертов. К обсуждению присоединились специалисты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Программы развития ООН и Японского агентства международного сотрудничества.

Председатель комитета Баходур Шерализода заявил, что формирование современной системы обращения с отходами входит в число приоритетов экологической политики страны. По его словам, создание перерабатывающих комплексов с привлечением местных и иностранных инвестиций позволит сократить объемы захоронения мусора, повысить экологическую безопасность и открыть новые экономические возможности.

Проект стратегии предусматривает обновление действующей инфраструктуры, внедрение принципов циркулярной экономики и совершенствование системы сбора и переработки опасных и электронных отходов. Отдельное внимание планируется уделить цифровому мониторингу, контролю за потоками отходов и повышению прозрачности управления отраслью.

Концепция регионального центра в Душанбе предполагает создание единой площадки для координации проектов, обмена опытом и внедрения современных технологий в сфере переработки и утилизации отходов.

По итогам совещания стороны выразили готовность продолжить совместную работу над реализацией экологических инициатив Таджикистана, выполнением международных обязательств и достижением Целей устойчивого развития.