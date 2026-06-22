Ожидается, что Координационный цифровой совет начнет официальную деятельность в течение месяца

В Таджикистане предложили создать цифровой совет для развития сферы связи Ожидается, что Координационный цифровой совет начнет официальную деятельность в течение месяца

В Таджикистане предложили создать Координационный цифровой совет для реализации Стратегии развития отрасли связи до 2040 года. Инициатива прозвучала по итогам круглого стола, организованного Службой связи при правительстве республики в городе Гиссаре.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, международных организаций, частного сектора и отраслевые эксперты. Они обсудили развитие цифровой инфраструктуры, внедрение технологий 5G, расширение волоконно-оптических сетей, создание центров обработки данных, развитие цифровых услуг, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Заместитель премьер-министра Таджикистана Усмонали Усмонзода заявил, что развитие связи и цифровых технологий является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, правительство создает условия для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в цифровую инфраструктуру страны.

Участники круглого стола также обсудили вопросы партнерства государства, бизнеса и международных организаций, привлечения инвестиций и подготовки специалистов для цифровой сферы.

Ожидается, что Координационный цифровой совет начнет официальную деятельность в течение месяца. Он должен стать площадкой для согласования усилий партнеров, устранения барьеров и ускорения реализации стратегии развития отрасли связи Таджикистана.